Szó szerint a gatyánk is rámehet, ha megpróbálunk Amerikába csempészni akár csak egyetlen kindertojást is. Legyen rá bármilyen nyomos indok, a törvény nem kegyelmez: azonnal legombolhatnak rólunk akár 2500 dollárt is, ami közel 1 millió forintnak felel meg – írja a Mindmegette.hu.

Akik esetleg még nem ismernék a csemegét, – bár ez szinte lehetetlen – azoknak annyit kell tudniuk a Michele Ferrero által gyártott termékről, hogy a tojás formájú csomagolás a csokoládé mellett egy aprócska játékot is rejt.

Nos, Amerikának pont ezzel a pici meglepetéssel van problémája, hiszen egy 1938-as törvény szerint minden olyan édesség, ami ehetetlen részeket is tartalmaz, illegálisnak minősül az USA teljes területén.

Korábban még Mike Milne, a fogyasztóvédelem képviselője azt mondta, hogy

hasonló törvények vonatkoznak a kindertojásra, mint amilyenek a kábítószerekre is.

Így ha a hatóságok akár csak egyetlen ilyen csemegére is bukkannak, azonnal elkobozzák, a csempészt vagy a forgalmazót pedig simán megvághatják 2500 dollárra, ami magyar fizetőeszközre átszámolva közel egymillió forintot jelent.

Az amerikai törvények szigorúan tiltják.

Forrás: Shutterstock

Mint ahogyan azt a nagy multik teszik hasonló esetekben, a Kinderrel is igyekeztek rést találni a szigorú piaci törvényen, és 2017-ben Kinder Joy néven mégis piacra dobhatták a csokoládét.

A különbség az eredeti tojással szemben az, hogy a Joy esetében különválasztották az ehető és a nem ehető részeket.

Ennek ellenére további buktatókba futhat a termék, hiszen az Európai Unió területén olyan szabályozások lépnek életbe, melyek értelmében 2021-től fokozatosan kitiltják az eldobható műanyagokat. Chilében is tiltólistás a kindertojás, ugyanis a dél-amerikai állam minden játékkal manipuláló édesség forgalmazását blokkolja a gyerekkori elhízás megakadályozása érdekében.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)