Antoninus Pius császár uralkodása idején, a 2. században verték a bronzpénzt, melyet az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) víz alatti régészeti egysége fedezett fel a tengerfenéken egy felmérés során. Az érmén a római Luna holdistennő képe alatt a rák csillagjegy található, másik oldalán pedig a 138-tól 161-ig uralkodó Antoninus Pius római császár képmása.

"Ezek a tengerbe veszett leletek, amelyek több száz és ezer évre tűntek el, rendkívül jól megőrződtek, vannak köztük rendkívül ritka darabok, és felfedezésük kiegészíti az ország múltjának történelmi rejtvényét" - mondta Jakov Sarvit, az egység vezetője.

Az IAA numizmatikai szakértője, Lior Sandberg szerint egy 13 érméből álló sorozat egyik darabját találták meg, melyek közül tizenkettőn a csillagjegyek képei, a tizenharmadikon pedig a teljes csillagjegyi kör volt látható. Sandberg elmondta, hogy az érmét Alexandriában, Egyiptomban, a "nyolcadik év" dátummal verték, és ezzel Antoninus Pius uralkodásának nyolcadik évére, vagyis 144/145-re datálták.

Antoninus uralkodása a Római Birodalom legcsendesebb időszaka, a Pax Romana, vagyis a római béke korának csúcspontja volt. Maga a császár nem volt katona, soha nem harcolt, és még csak nem is hagyta el Rómát.

Akkor nagymértékben javultak a Római Birodalom kapcsolatai a zsidókkal, Hadrianus megkülönböztető, hátrányos rendeleteit visszavonták, és a zsidók gyakorolhatták fiaik körülmetélését. "Ezek a lépések vezettek a baráti kapcsolatokhoz a császár és Jehuda ha-Naszi rabbi között" - hangsúlyozta az IAA közleménye a Misna nevű vallásos művet megalkotó második századi rabbi és a császár baráti viszonyára utalva.

Izrael tengerpartjánál az utóbbi években többször is régészeti értékekre bukkantak. Tavaly egy amatőr búvár egy 900 éves keresztes kardot hozott fel a tengerfenékről a Kármel-hegyhez közeli partoknál - emlékeztetett a The Times of Israel.