A kis fóka két órát töltött a Mount Maunganuiban álló házban, alaposan megijesztette a család macskáját, és az előszobából a vendégszobába is bejutott, kárt azonban nem okozott - számolt be róla a The Guardian brit napilap.

A tengerbiológus Phil Ross szerint a kis fóka már valószínűleg egy órája a házban lehetett, amikor felfedezték. A különleges látogatóra felesége talált rá, Ross sajnos éppen nem volt otthon:

Az a vicc, hogy ez tényleg az egyetlen családi vészhelyzet, amelyben jól jön egy tengerbiológus a házban. Elszalasztottam, pedig most brillírozhattam volna

- jegyezte meg.

A felesége reggel 6-kor ment el edzeni és hallott is valami furcsa zajt a kocsija mellől, de azt hitte, hogy csak egy kutya. Ross úgy véli, a fóka a ház macskáját, Cocót követve juthatott be a macskaajtón, miközben a gyerekek az emeleten aludtak.

A kis fóka, akinek a család az Oscar becenevet adta, betévedt a vendégszobába és elidőzött a kanapén is, mielőtt kitessékelték volna a házból. Coco viszont annyira megijedt, hogy a szomszédban keresett menedéket, és hazatérve is berzenkedett a fölszinttől, ahol a fóka megfordult.

A bébifókát egy kihívott vadőr fogta be, és visszavitték a tengerbe.

Az új-zélandi fókapopuláció, amely korábban a kihalás szélére került, ma már korábbi élőhelyeinek nagy részén ismét megtalálható. A kedvesnek látszó fókák ugyanakkor gyorsan mozognak, komoly sérüléseket tudnak okozni, ha fenyegetve érzik magukat, és fertőző betegségeket is terjeszthetnek - emlékeztetett rá a brit lap.