A keresztet le kellett venni, de a muszlimok hordhatták a fejkendőt

Még a pólója alá rejtve sem hordhatta munkahelyén a vallására utaló szimbólumot a keresztény férfi. Mindeközben a muszlim dolgozók nyugodtan viselhették a fejkendőt. A férfi szerint a hite miatt érte diszkrimináció, és nem ő az egyedüli, akit hátrány ér.

Keresztényként mindig a nyakában hord egy láncon függő keresztet George Tannouri, aki az ékszert már önmaga részének tekinti. A munkahelyén a pólója alá tette be a láncot, mert az volt a követelmény, hogy az emberek nem hordhatnak ékszert a biztonsági kockázat miatt – írja a V4NA hírügynökség.

Három hónapnyi munka után a felettesei válaszút elé állították a férfit a svédországi Kungsängenben található Zalango vállalat raktárában, amelyet az Ingram Micro működtet. Azt mondták neki, ha nem veszi le a nyakláncát, ott kell hagynia a munkahelyét. Tannouri inkább távozott a munkahelyéről, mert nem tudta elfogadni, hogy nem hordhatja a vallását szimbolizáló nyakláncot – miközben a muszlim dolgozók minden gond nélkül hordhatják a fejkendőjüket, és olyan embert is látott, akin fülbevaló volt.

28-åriga George Tannouri förlorade jobbet då han inte ville ta av sig det kors han bar runt halsen.Hängande föremål är en säkerhetsrisk, menar företaget. – Religionsdiskriminering, säger George Tannouri och berättar att flera av hans kollegor bar slöjahttps://t.co/ydATbzgVxv — Stephen Landberg 🇺🇲🇹🇭🇸🇪 (@onlyDtruths) February 14, 2021

A raktárban, ahol a férfi dolgozott, az volt a szabály, hogy a dolgozók nem hordhattak órát, ékszert vagy egyéb kiegészítőket a biztonsági előírások miatt. George Tannouri erről alá is írt egy megállapodást, amelyben beleegyezett, hogy követi a cég előírásait. A férfi azonban ettől függetlenül nem érti, hogy a pólója alá rejtett nyaklánc miért jelentene veszélyt, miközben a hidzsábbal semmi gondja nem volt a munkáltatónak. Ezzel kapcsolatban az Ingram Micro álláspontja az, mivel sok muszlim dolgozik náluk, ezért a fejkendő kivételt képez a biztonsági előírások alól, ráadásul azt be is lehet tűrni.

A férfi úgy érzi, hogy őt a munkahelyén a vallása miatt diszkriminálták, és véleménye szerint ha a muszlim dolgozók viselhetik a hidzsábot, akkor a keresztényeknek is engedélyezni kell a kereszt viselését, hiszen azt is „be lehet tűrni” a ruha alá. A szíriai férfi arról is beszélt a Världen Idagnak adott interjújában, hogy ők, a szíriaiak már nagyon sok mindenen keresztülmentek a történelem során, majd idejöttek Svédországba, itt pedig ezt kapják.

George Tannouri azt mondta, hogy az ő esete csak egy a sok közül Svédországban, ahol egyre több példa van arra, hogy cserben hagyják a keresztényeket. A férfi úgy fogalmazott, hogy belefáradt már abba, hogy így kezelik a keresztényeket Svédországban. Szerinte manapság már elfogadottabb az ő vallását támadni, mint a többit.

Korábban már történt hasonló eset Svédországban, akkor egy iskolában. Az iskolai fotózáson a fényképész levetette egy 15 éves diák nyakából a keresztet ábrázoló nyakláncát, mondván, az egyeseknek sértő lehet. A fiút különösen megviselte az eset, mert a lánc a vallását jelképezte, és a tulajdona megsértésének érezte az incidenst.

Jag har intervjuat en 15-årig kille som tvingades att ta av sitt kors under skolfotograferingen.

Något som elever med andra religiösa symboler inte behövde.#svrel https://t.co/oKFowmQfUC — Jacob Zetterman (@jacobzetterman) October 9, 2020

Más valláshoz tartozó diákokat viszont nem kényszerítettek arra, hogy levegyék a hitükre utaló ruhadarabot – így például muszlim lányokon maradhatott a fejkendő. A fiú szerint ez diszkrimináció volt, és ha neki le kellett vennie a keresztet a nyakából, akkor hasonlóan kellett volna eljárni a többi vallási szimbólummal szemben is.

A diák édesapja szerint kettős mérce van Svédországban, a keresztény vallást ugyanis egyre negatívabb módon kezelik, miközben más vallásokat előnyben részesítenek. Arra is rámutatott, hogy sokkal nagyobb visszhangot kapott volna az eset, ha az egy muszlim diákkal történt volna meg.