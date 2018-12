A színésznő, akinek a szelleme a Hollywood feliratnál kísért

Főleg ködös éjszakákon szokott megjelenni, és mindig gardéniaillat kíséri.

Több beszámoló szerint a Hollywood feliratnál időről időre megjelenik egy fiatal nő, aki harmincas évekbeli ruhákat visel, és gardéniaillat veszi körül. Sokan úgy hiszik, Peg Entwistle az – csakhogy ő már 86 éve halott, a H betűről vetette le magát 1932-ben – írja az Origo.

Peg Entwistle 1932. szeptember 16-án öngyilkos lett, 24 évesen leugrott a Hollywood – vagyis akkor még Hollywoodland – felirat H betűjéről. „Félek, gyáva vagyok. Bocsánat mindenért. Ha ezt már korábban megtettem volna, sok fájdalomtól megkíméltem volna magam. P. E.” – állt a színésznő búcsúüzenetében.

A holttestét két nappal később találta meg egy arrafelé túrázó nő, a szelleme azonban még mindig a helyszínen kísért, legalábbis többen számoltak már be erről. A kísértetről szóló pletykák már a negyvenes években felröppentek, 1990-ben pedig egy pár állította, hogy a hollywoodi hegyekben egyszer csak egy harmincas évekbeli ruhákba öltözött, szőke nőt láttak, aki a szemük előtt foszlott semmivé. Állítólag semmit nem tudtak előtte Entwistle öngyilkosságáról.

2013-ban egy Megan Santos nevű nő mesélt hasonlót, kocogás közben egy harmincas évekbeli nőt látott, amint a levegőben sétált, a lába nem érintette a földet – mire Santos ijedtében megfordult, és elkezdett futni a másik irányba.

A környéken dolgozó parkőrök közül többen tényként kezelik, hogy Entwistle szelleme a felirat körül bóklászik: azt mondják, főleg ködös éjszakákon szokott megjelenni, és mindig gardéniaillat kíséri – az a parfüm, amit életében használt.

Nem jött a várt siker

De ki is volt Peg Entwistle? Egy feltörekvő színésznő, aki a New Yorkban elért színpadi sikerei után Los Angelesbe költözött a filmes karrier reményében, azonban csupán egyetlen filmbe, a Thirteen Women-be válogatták be, és abból is kivágták a legtöbb jelenetét. A siker elmaradását nehezen viselte, de tegyük hozzá, hogy a nagy gazdasági világválság közepén a megélhetéséhez is szüksége lett volna több munkára. Ezt nem kapta meg, talán ezért választotta az öngyilkosságot.

1908. február 5-én született Walesben, az első éveit Londonban töltötte. Az édesanyjáról az a hír járja, hogy korán meghalt, de erre semmilyen bizonyíték nincs – arról ellenben találtak papírt, hogy a szülei elváltak, és az apjára maradt a felügyelet joga. Akárhogy is, 1913 tavaszán már az Egyesült Államokban éltek szintén színész apjával, Robert Entwistle-vel, aki több darabban is szerepelt New Yorkban.

A férfi 1922-ben meghalt egy balesetben, Entwistle pedig – a féltestvéreivel együtt – a nagybátyjához került, aki történetesen egy Broadway-színész, Walter Hampden menedzsere volt. Hampden vitte be először Entwistle-t a színházba, a Hamlet-ben adott neki egy szöveg nélküli szerepet. A lány tehetségére hamar felfigyeltek, 17 évesen már Hedviget játszotta A vadkacsá-ban, az egyik előadás során a még gyerek Bette Davist is ő inspirálta a színészetre.

Egy évvel később már a Broadwayn is nagyobb szerepeket játszott, a The Man from Toronto-tól kezdve összesen tíz darabban szerepelt ott. Turnézott is, Los Angelesbe is eredetileg egy színdarabbal került, utána ébredt rá, hogy szívesen szerepelne filmekben is – de ez, ugye, nemigen akart összejönni.

Entwistle-nek a magánélete sem volt teljesen rendben, 1927-ben hozzáment a nála tíz évvel idősebb színészhez, Robert Keithhez, de két év múlva el is váltak, jórészt azért, mert a férfi „elfelejtett” szólni arról, hogy már volt egy felesége, és abból a házasságából egy gyereke is született – akiből egyébként szintén színész lett, Brian Keithnek hívták.

Entwistle tragikus sorsa többeket megihletett, az Amerikai história X rendezője, Tony Kaye pár éve filmet is akart készíteni az életéről, de a projektből eddig nem lett semmi. Dal azonban több is született a színésznőről, például Lana del Rey és The Weeknd közös száma, a Lust for Life is róla szól:

