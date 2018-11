A transzneműség után megérkezett a transzkorúság is

Egy holland férfi fejéből pattant ki az újabb őrültség, amely szerint ha a transzneműek megválaszthatják a nemüket, akkor ő az életkorát akarja megválasztani.

Egy 69 éves holland nyugdíjas, bizonyos Emile Ratelband kitalálta, hogy ő 49 évesnek érzi magát, és ezt most jogi úton is megpróbálja keresztülvinni a társadalmon – adott hírt az esetről a 888.hu hírportál.

A férfi érvelése szerint: ha a transzneműek megválaszthatják nemüket, akkor ő is megválaszthatja az életkorát. Ezért mivel ő húsz évvel fiatalabbnak érzi magát, azt szeretné, ha hivatalosan is 49 éves lenne. Az önkormányzat azonban nem volt hajlandó eleget tenni kérésének, nem adott neki új személyi igazolványt. A hollandus emiatt be is perelte a helyhatóságot.

Az 1949. március 11-én született médiaceleb a következőt mondta ügyéről:

„Hatvankilenc évesen korlátozva vagyok. De ha negyvenkilenc éves lennék, vehetnék új házat, új kocsit. Többet dolgozhatnék. Hatvankilenc évesen Tinderen nem kapok senkitől se választ. De ha fiatalabb lennék, akkor ezzel a kinézetemmel sokkal jobb pozícióban lennék.”

A férfi szerint diszkriminálva van a kora miatt, nem veszik fel sehova se dolgozni. Úgy véli, kezdeményezésével a holland állam is jól járna, mivel addig sem kellene neki nyugdíjat fizetni.

A pert azonban elvesztette, a holland bíróságot nem sikerült meggyőznie a valóságtagadás eme új módijának elfogadhatóságáról.

