A világon nincs ilyen gól, aztán kiderült, hogy mégis van (videó)

Egy bizonyos Norik Avdalyan úgy gondolta, hogy túl sok unalmas büntetőt rúgtak már a futballtörténelemben, így kicsit nagyot megbolondította a sajátját az orosz ifjúsági liga egyik találkozóján. A rúgás pillanatában bedobott még egy laza hátraszaltót. Ezt felesleges tovább ragozni:

Edzésen picit rágyúrt előtte, itt közelebbről is lehet szájat tátani:

