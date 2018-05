A zenei ízlésünk a személyiségünkről árulkodik

Ha operát hallgat, akkor gazdag a képzelőereje, ha pedig nyitott személyiség, valószínűleg ritkán lassúzik a diszkóban.

A Psychological Science-ben megjelent két tanulmány szerint a zenei ízlés betekintést adhat az ember személyiségének összetételébe – írja az IFLScience.

A Cambridge-i és amerikai egyetemeken dolgozó kutatók több mint 21 000 embernél vizsgálták két online kérdőív segítségével azt, hogy a „Nagy Ötök”-ként ismert öt nagy személyiségtípus-tényező (érzelmi stabilitás, barátságosság, nyitottság, lelkiismeretesség és extraverzió) milyen összefüggésben áll a kedvelt zenei műfajokkal. Olyan dallamokat használtak a kutatásban, amelyek lágy, szerény, kifinomult, intenzív és kortárs zenére jellemző jegyekkel bírtak.

A zenék és a személyiségjegyek közötti kapcsolatok feltérképezésére irányuló korábbi kísérletek nem tükröznek valós jelenségeket, hiszen az akkor megkérdezettek fiatalabbak voltak – így nagyobb valószínűséggel osztoztak hasonló zenei ízlésen -, mindemellett különböző definíciókat használtak egyes zenei műfajokra. A mostani kutatásban azonban a megkérdezettek több mint fele 22 évesnél idősebb volt, és mindegyikük 25 ismeretlen zenei kivonatot kapott, amelyeket a muzikológusok előzetesen kategorizáltak.

„Az eredmények megerősítik, hogy a zene – mint az emberi kultúrákban az önkifejezés egyfajta formája – értékes információkat közöl a személyiség alapvető pszichológiai jellemzőivel kapcsolatban”

– állítják a szerzők a tanulmányukban.

Tehát hogyan is kapcsolódnak egymáshoz a személyiségtípusok és a zenei műfajok? A kedvesebb és együttműködőbb alanyok általában magasabb pontszámot adtak az összes zenei részletnek, míg a neuroticizmusra hajlamosak jóval keményebben ítélkeztek.

Kiderült az is, hogy ha valaki a könnyed hangzású, akusztikus zenét kedveli, akkor nagy valószínűséggel bőbeszédű és energikus személyiség. Az is igaz, hogy a nyitottnak mondható jellemek elsősorban a „kifinomultnak” nevezett zenét kedvelték, melyet „inspirálónak, összetettnek és dinamikusnak” írtak le, és kevésbé érdeklődtek a lassú, lágy zene iránt.

Megállapították, hogy akik szívesen töltenek el egy estét az operában, azok minden bizonnyal kreatív, gazdag képzelőerővel rendelkező és éleslátó személyiségek. A dumagépnek számító, energikus és extrovertált emberek jellemzően kedvelik az „egyszerű muzsikát”, melyet pihentetőnek és akusztikusnak írnak le.

A kutatók ezután a Facebookot is mérőeszközként használták, hogy megtudják, hogyan viszonyulnak a személyiségtípusok a zenei preferenciákhoz. Megvizsgálták, hogy adott műfajban alkotó előadók hány lájkot kaptak, azt is, hogy milyen emberektől kapták azokat, és azt is, hogy egy adott személy milyen zenét, zenéket jelölt meg kedveltként. Elmondásuk szerint eredményeik alapján egy ember személyisége megjósolható a zenei ízlése alapján, és ez fordítva is igaz.

Amiket a tanulmány nem mér, azok a személyhez kapcsolódó olyan változók, mint a lakhely, a társadalmi-gazdasági státusz vagy a műveltségi szint – tehát rengeteg olyan dolog, amely erősen befolyásolhatja azt, hogy valaki milyen zene után kezd érdeklődni. Fontos szempont az is, hogy a Facebook-kedvelések természetes viselkedést, aktivitást jelenteken, ugyanakkor nem tükrözik automatikusan azt, hogy valaki ténylegesen hallgatja a lájkolt zenét.

Borítókép: illusztráció. Forrás: Pexels.com/kaboompics.com