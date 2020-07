Az agyat is károsíthatja a koronavírus

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÖRÖK ANDRÁS 70 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 10-én, 16 órakor lesz a zirci Borzavári úti temetőben. Gyászoló család

"Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in Ihm." MICHAEL HYLSKY Mike életének 86. évében elhunyt. Érzem, tudom, hogy utolsó három évedet meg tudtuk szépíteni. Szeretünk, nagyon fogsz hiányozni. Erika, Virág, Bori

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY DEZSŐ 79. életévében váratlanul elhunyt. Temetése július 11-én, szombaton 18 órakor lesz a tagyoni temetőben. Gyászoló család

Köszönetet mond a gyászoló család mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, akik SZÖLLŐSI O. LÁSZLÓT utolsó útjára elkísértek, virágokkal velünk búcsúztatták, fájdalmunkban együttérzéssel osztoztak. Gyászoló család

"Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." (Ady E.) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BONCZ ERNŐ aranydiplomás faip. mérnök életének 86. évében elhunyt. Temetése július 11-én 15 órakor lesz az egeraljai temetőben. Gyászoló család

„Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PERGE IBOLYA szíve életének 64. évében megpihent. Temetése 2020. július 10-én 9 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik BÖRÖCZ FERENCNÉ szül. Szigligeti Matild temetésén részt vettek, gyászunkban, mélységes fájdalmunkban őszinte részvéttel osztoztak. Köszönetet mondunk a Török Ignác utcai Idősek Otthona ápolóinak odaadó, szeretetteljes gondozásukért. Gyászoló család

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ifj. DÖME JÓZSEF 67 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 11-én 14.30-kor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NYÉKI IMRÉNÉ szül. Molnár Erzsébet 70 éves korában örökre megpihent. Temetése 2020. július 10-én 11 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. A gyászoló család

"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁROSI JÓZSEFNÉ szül. Czipp Mária 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. július 10-én, pénteken 14 órakor kezdődő gyászmisét követően lesz a tapolcai új temetőben. Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÜTTŐ JÁNOSNÉ Csiri 2020. június 25-én súlyos betegség következtében örökre megpihent. Temetése akaratának megfelelően szűk családi körben 2020. július 4-én megtörtént. Hamvait a veszprémi Dózsavárosi temetőben helyeztük el. Gyászoló család

"Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Elvitted a fényt, a derűt, a meleget, csak egy fénysugarat hagytál az emlékedet. Most a gyertya érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Ki vigyázol ránk odafentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. " Fájó szívvel emlékezünk ID. FAJD TIBOR halálának 20. évfordulójára. Szerető családja

"Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet." Fájó szívvel emlékezünk CSÁSZÁR JÓZSEF a Komfort pápai bútorbolt volt üzletvezetője halálának 4. évfordulóján. Felesége és a család

"Nem múlhatnak ők el, kik szívünkben élnek" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PERESZLÉNYI ISTVÁN 82 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára kísérjük 2020. július 10-én, pénteken 13 órakor Balatonfüreden a köztemetőben. Egy szál virággal búcsúzunk Tőle. Gyászoló szerettei

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZSAPKA LÁSZLÓNÉ szül. Molnár Jozefa tragikus hirtelenséggel 63 éves korában elhunyt. Temetése 2020. július 10-én, 14 órakor lesz a berhidai temetőben. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk ŐRY MIKLÓSNÉ szül. Varga Ilona halálának 1 éves évfordulóján. Szerető férje, fiai, menyei, unokái

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy RÜLL FERENCNÉ szül. Steiner Rozália 65 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. július 10-én, pénteken 11 órakor lesz a tapolcai régi temetőben. Gyászoló család

"Uram, adj néki nyugodalmat, És egy csendes párnát, Fogadd be őt Uram, S vigyázd örök álmát!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. LAUER JÓZSEFNÉ drága szíve életének 96. évében megszűnt dobogni. Végső búcsút 2020. július 8-án, szerdán 14.30-kor kezdődő gyászmise után 15 órakor veszünk tőle a bándi temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család

„Ami neked csend, és nyugalom, Az nekünk örökös fájdalom ” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LENKAI JÁNOS 83 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2020. július 10-én, pénteken 13 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik KANCZLER ISTVÁNNÉ szül. Mező Mária temetésén részt vettek, sírjára a szeretet virágait elhelyezték, fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család