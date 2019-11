Centiken múlt a metró alá esett férfi élete (videó)

Az Origo arról ír, hogy a metró egyik dolgozójának a másodperc töredéke alatt kellett meghoznia a döntést a mentésről, ami szerencsére sikerült is.

A felvétel alapján azonban tényleg csak centiken múlt, hogy a sínekre esett utast ne gyűrje maga alá az érkező szerelvény – olvasható a Fox News oldalán.

A mentés utáni másodpercekről is megosztottak egy felvételt, ahogy John O’Connor dolgozó és a biztos haláltól megmenekülő férfi átölelik egymást.

This #BART worker just saved this man from falling onto the tracks as the train was approaching! Amazing!! pic.twitter.com/RX3zD36853

— Tony Badilla (@TonyBadilla) November 4, 2019