Cenzúrázza a transzideológia ellen felszólalókat a népszerű webáruház

A transzneműségről és a genderideológia veszélyeiről írt könyveket távolított el weboldaláról az amerikai Target, magyarázatot viszont nem adott rá.

Kőkemény cenzúrával kell szembenézniük azoknak az embereknek, akik fel mernek szólalni a genderideológia és a transzneműség ellen. Ezt tapasztalta meg nemrég Abigail Shrier, aki arról írt könyvet, hogy a transzneműség őrülete hogyan csábítja el a gyerekeket, visszafordíthatatlan károkat okozva ezzel – adta hírül a V4NA hírügynökség.

A könyv fellelhető volt az amerikai Target üzletlánc oldalán, miután azonban panaszok érkeztek rá, eltávolították a kínálatból. Ami külön érdekes, hogy

a Target egy minimális követőszámú, a Black Lives Matter mozgalmat népszerűsítő felhasználó panaszára válaszolt a döntéssel.

Ez a felhasználó arról posztolt a Twitteren, hogy szerinte a Target válasszal tartozik a transznemű közösségnek azért, amiért „transzfób” könyvet árul az oldalán. Erre a posztra válaszolt a Target, megköszönve, hogy felhívták a figyelmüket a problémára. Itt közölték azt is, hogy eltávolították a könyvet a kínálatukból.

I think the trans community deserves a response from @AskTarget @Target as to why they are selling this book about the “transgender epidemic sweeping the country”

Trigger Warning : Transphobia https://t.co/N1MvMKpqfp pic.twitter.com/68H1xLnjDH — Ten 👻 ACAB (@BlueIris04) November 11, 2020

Egy másik felhasználó szintén azért vonta kérdőre a webáruházat, hogy miként árulhat ilyen könyvet. Korábban ugyanis az üzletlánc támogatásáról biztosította a transznemű vásárlókat.

A Twitteren folyó csendes háborúra felfigyelt maga a szerző is. Abigail Shrier megdöbbenve konstatálta, hogy levették a könyvét az oldalról. Egyben feltette azt a rendkívül fontos kérdést, hogy

nem zavar-e másokat, hogy a felvilágosult aktivisták döntik el, mit olvashatnak az amerikaiak.

https://t.co/NRY9T9nAfA just made my book disappear. Does it bother anyone that Woke activists and spineless corporations now determine what Americans are allowed to read? https://t.co/dbIbjm96Ll — Abigail Shrier (@AbigailShrier) November 13, 2020

Abigail Shrierhez hasonló sorsra jutott azonban egy másik szerzőnő, Debra Soh is. Ő szintén a genderelméletről és a nemi identitásról írt könyvet, amelyet nemrég ugyancsak eltávolítottak az oldalról. Ez a szerző is meglepődve kérdezte a Twitteren, hogy hova tűnt a könyve az áruház felületéről.

Hey @Target @AskTarget Where did my book go? pic.twitter.com/Y0B41NCW3t — Dr. Debra Soh – THE END OF GENDER is anti-woke (@DrDebraSoh) November 14, 2020

Debra Soh korábban a The Post Millennialnak adott interjút, amelyben azt mondta, hogy a biológiával és a nemiséggel kapcsolatos alapvető tudományos tények nem gyűlöletkeltők.

Shrier és Soh műve is visszakerült végül a Target oldalára, magyarázatot azonban egyik esetben sem adtak arra, hogy miért kellett levenni a könyveket a kínálatból.

