Döbbenetes, hogy szteppel a három ír nagyi! (videó)

A három idős hölgy nem viccel, ha táncról van szó.

A Fizzogs Dancing Grannies, vagy a Fizzogs névre keresztelt „táncoló nagyik” csapata rendkívüli népszerűségnek örvend az Egyesült Királyságban – nemcsak azért, mert a tisztes hölgyek bármikor (és mint a mellékelt ábra mutatja, bárhol) bulihangulatot képesek teremteni, hanem mert egyedi humorral fűszerezik a produkciójukat. Az Independent szerdán tette közzé a nem mindennapi flashmobjukról készült videót, melyet már több mint négymillióan néztek meg a közösségi oldalon:

A May, Hilda és Letty fantázianéven alkotó három néni, vagyis Susan Hawkins, Deb Nicholls és Jacky Fellows rendkívül szórakoztató – és nem utolsó sorban nagyon népszerű – csapatot alkot, és saját bevallásuk szerint nagyon sikeresen hívják fel magukra a figyelmet, ezért produkciójuk szolgáltatásként is megrendelhető. Noha nem épp a letörölhetetlen mosoly jellemzi a róluk készült fényképeket, abban biztosan lehetünk, hogy a táncoslábú nagyik nyomán a nevetés is felhangzik majd előbb-utóbb. Michael Flatley pedig, nos… ő felkötheti a gatyáját!

Borítókép: Fizzogs Dancing Grannies. Forrás: Facebook