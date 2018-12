Drónnal szállítottak vakcinát gyerekeknek

A szállítmányt Erromango szigetén a hegyeken keresztül juttatták el a 40 kilométeres távolságra, ahová máskülönben csak sokórányi utazással lehet elérni. A Vanuatun élő gyermekek 20 százaléka nem jut fontos vakcinákhoz, mivel túl nehéz megközelíteni a lakóhelyüket.

Az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF a kezdeményezéstől azt reméli, hogy a drónok segítségével a világ ilyen elzárt térségeibe is el lehet majd juttatni a létfontosságú oltóanyagokat.

Mikor azzal küzd a világ, hogy a gyerekek immunizálásának legnagyobb nehézségét az elérésük okozza, a dróntechnológia fordulópontot jelenthet abban, hogy az utolsó kilométereket áthidaljuk, és minden gyermeket elérjünk” – hangsúlyozta Henrietta Fore, az UNICEF igazgatója.

A drone delivered vaccines to the remote island nation of Vanuatu, traveling nearly 25 miles to reach an area only accessible by foot or boat. https://t.co/G2H3Db5h06 pic.twitter.com/jzS2AxI0l2

— CNBC (@CNBC) December 19, 2018