Eladták Han Solo sugárvetőjét

A Star Wars-rajongók jól ismerik a pisztolyt, amely a német Mauser C96 mintájára készült és DL-44-esként vált híressé. A fegyvert Han Solo (Harrison Ford) a Star Wars – A jedi visszatér

című epizódjában használta.

A fegyverért előzetesen 300-500 ezer dollárt várt a Julien’s aukciósház, a győztes licit ezt is meghaladta, 550 ezer lett – írták szombaton a Twitteren.

