Elképesztően drámai pillanatot örökít meg az év természetfotója

A zsákmányejtés drámai pillanatát ábrázoló fotóval nyerte el Az év természetfotósa díjat kedden egy kínai versenyző, aki egy mormotára támadó rókát kapott le gépével a Tibeti-fennsíkon – adta hírül a BBC News.

Pao Jung-csing fotóján a levegőbe ugró mormotát szinte megbénítja a rettegés, az ujjait szétnyitja, a száját kitátja, miközben a róka arra készül, hogy rávesse magát. A pillanatot megörökítő képért a kínai fotós Az év természetfotósa díjat kapta, amelyet a londoni Természettudományi Múzeumban adtak át.

A Pillanat című képet Pao a „világ tetejeként” emlegetett Tibeti-fennsíkon készítette 4500 méteres tengerszint feletti magasságban. A National Geographic cikke idézi a zsűri elnökét, Roz Kidmant, aki elmondta, hogy a térségben készült ritka képek közé tartozik a győztes fotó és hangsúlyozta, hogy a kép azért is rendkívüli, mert „a tibeti róka és a mormota, a fennsík ökológiájának két kulcsfontosságú faja közötti erőteljes interakciót” ábrázolja. A kép a fődíj mellett megosztva az év legjobb fotója díjat is kiérdemelte az emlősök viselkedése kategóriában.



Az év ifjú természetfotósa díjat a 14 éves Cruz Erdman kapta, aki egy éjszakai merülés során készített fotót az indonéziai Lembeh-szorosban egy színjátszó tintahalról. A fiatal versenyző elmondta, hogy a kép technikai megvalósítása jelentette az igazi kihívást, a víz alatti felvétel azért lett olyan tiszta, mivel igyekezett mozdulatlan maradni, hogy ne kavarja fel a vizet.

55 éve rendezik meg Az év természetfotósa pályázatot 55. éve rendezik meg. A versenyben 19 kategóriában díjazzák a természetben készült fotókat, egyebek mellett az állatok viselkedése, sajtófotó és portré témakörben. Idén 48 ezer fotóval pályáztak a természetfotósok a díjakra mintegy száz országból.

A madarak viselkedése kategória győztes képét a norvég Audun Rikardsen készítette, aki egy fjord fölött egy fa ágára leszálló szirti sast kapott le.

Norway's Audun Rikardsen has won Behaviour: Birds with this powerful frame of a magnificent eagle coming in to land, talons outstretched, poised for a commanding view of its coastal realm. Creating this shot required exceptional planning and patience. #WPY55 pic.twitter.com/riabSfO7pQ — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 15, 2019

A német Stefan Christmann az Antarktiszon fotózott mintegy ötezer egymáshoz bújó hím császárpingvint, amelyek tojásaikat óvják a hideg széltől, ez alatt a nőstények a tengerben kutatnak táplálék után. A kép Az év portfóliója díjat nyerte el.

From Stefan's portfolio, the judges have selected this image to join the contenders for Wildlife Photographer of the Year. It shows more than 5,000 male emperor penguins huddling against the wind on the sea ice of Antarctica’s Atka Bay. #WPY55 pic.twitter.com/zy7N6Mb7QF — Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) October 15, 2019

A National Geographic fotósa, Charlie Hamilton James, a városi természetfotó kategóriában vitte el a trófeát azzal a képével, amely éjszaka egy New York-i utcai csatorna nyílása körül nyüzsgő patkányokról készült. A fotós elmondta, hogy hónapokig követte a patkányokat a New York-i csatornákban és nagyon élvezte az éjszakai munkát. „Fantasztikus volt látni, hogy milyen remekül beleillenek New York repedéseibe”- idézte fel, és azt is elárulta, hogy elkezdte értékelni őket az után, hogy egy időt eltöltött velük. „Nem azt mondom, hogy szerettem, de megkedveltem őket” – mondta.

A londoni múzeumban péntektől tekinthetők meg a győztes fotók és a verseny válogatott anyaga.