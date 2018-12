Először kelt át ember egyedül az Antarktikán

A 33 éves korábbi hivatásos atlétát online lehetett követni, saját honlapját pedig mindennap frissítette kalandos útjának részleteivel.

A férfi gyakorlatilag végig felfelé menetelt, lábán sível, maga mögött húzta a úthoz szükséges tárgyakat tartalmazó szánját, amelynek össztömege nagyjából 180 kilogramm volt.

Az utolsó 129 kilométert egy végső erőbedobással, megállás nélkül tette meg 32 óra alatt. Erről honlapján azt írta, hogy bár talán életének legnehezebb óráin ment át, néhány legszebb pillanatát is ez idő alatt élte meg.

Kalandjának a Lehetetlen Első nevet adta közösségi oldalán.

Day 54: FINISH LINE!!! I did it! The Impossible First . 32 hours and 30 minutes after leaving my last camp early Christmas morning, I covered the remaining ~80 miles in one continuous… https://t.co/NzhfdHHy16

— Colin O’Brady (@colinobrady) 2018. december 26.