„Ez a puma a gyerekem!” – kiáltotta a lengyel férfi, majd elbújt kedvencével az erdőben

A törvények értelmében ragadozó kedvencét le kellett volna adnia egy állatkertben, ő azonban

– mondta el a rendőrségen.

Az esetről a TVN24 televízió számolt be a hétvégén.

A rendőrség péntek óta kereste drónokkal és helikopterrel az egykori katonát és pumáját egy erdős régióban. Itt rejtőztek el, miután az egyik állatkert munkatársai egy bírósági döntés nyomán megpróbálták elvenni a férfitől az állatot, melyet illegálisan tartott Ogrodzieniec községben lévő otthonában.

Poland police hunt for fugitive ex-soldier and his puma https://t.co/jFGF2tEOpj

