Ez az ember valóra váltotta azt, amivel sokan csak fenyegetnek (videó)

De nem úgy a kaliforniai Anaheim városában, ahol már le is tartoztatták azt a felbőszült férfit, aki nemes egyszerűséggel kiszállt az autójából, felmászott a mögötte lévő gépkocsi szélvédőjére, majd ököllel szétverte annak üvegét. A hátsó ülésen telefonozó lánynak volt annyi lélekjelenléte, hogy rögtön le is videózza a rossz napját kifogott pasast – ismertette az ABC News.

Íme, a nem mindennapi eset:

Police have arrested a man accused of climbing onto a woman’s car and smashing the windshield with his fist.

The incident was recorded by a girl inside the vehicle, and the suspect was charged with vandalism, Anaheim Police Department said. https://t.co/c0LGCKdcIE pic.twitter.com/j0rCcczYSY

