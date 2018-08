Fehérvári fotós nyert a Hankook Tire Award-on

Egy fehérvári fiatalember, Murányi Gábor nyerte meg a „Hankook Tire Award” fotópályázatot „Professional” kategóriában.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Murányi Gábor több mint tíz éve főállásban a fotózásból él. Szerencsés ember, mert a munkája a hobbija, és saját vállalkozásában dolgozik. Már ifjúkorában is fotózott saját örömére, és sokáig eszébe sem jutott, hogy egyszer majd ez lesz a pénzkereső munkája is. Éveken át járta a világ versenypályáit, csak akkor még nem fotósként, hanem először mint sportbíró, később pedig a FIM (Nemzetközi Motorkerékpár Szövetség) felügyelőjeként. Persze ott is kattintgatott rendületlenül. Aztán egyre többen mondták neki, hogy milyen jók a képei. Így egy idő után megfogalmazódott benne a gondolat, hogy mi lenne, ha komolyabban is művelné ezt a hobbit. Felesége szerencsére végig mellette állt, hogy álmát megvalósíthassa, így a terv valósággá válhatott. Minderről a Feol.hu számolt be.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„Jelenleg 90%-ban autóversenyeken dolgozom szerte a világban. Mindig előre leszerződöm a csapatokkal, versenyzőkkel, pályákkal, így már év elején tudom, hogy mikor s hová kell mennem. Az autósporton belül főleg a pályaversenyek azok, amelyeket többnyire fotózok (Forma-1, DTM, 24 órás versenyek, WTCR), de járok Rally Cross, Autocross és tereprally versenyekre is. Persze, nemcsak az autók érdekelnek. Dolgoztam már strandröplabda-, golf-, focimérkőzéseken is, illetve nagy kedvencem a fehérvári Gyulai István Memorial Atlétikai Verseny” – nyilatkozta a fotós a Feol.hu-nak. Mint elmondta: főleg a technikai sportok állnak közel hozzá, ezért erre is specializálta magát. Egész életét behálózza az autósport. Ezen kívül nagyon szeret portrékat is készíteni. Természetesen a legtöbb versenyzőről készült már fotója, tehát a helyszín és a miliő többnyire azonos.

„Szeretem úgy elkapni a pillanatokat, hogy nem lát engem a másik fél”

– vallotta be.

„A láthatatlanná válást sűrűn gyakorlom, mert akkor készülnek a legjobb képek!”

A fotó, amivel megnyerte a Hankook fotópályázatát, a DTM magyarországi futamán készült a Hungaroringen. (A DTM az egyik legerősebb túraautó-verseny a világon.) Ezen a versenyen a magyarországi promóternek a megbízására fotózott, a rendezvény egyik hivatalos fotósaként. A fehérvári fiatalember elmesélte, hogy a sportfotózás általában a mozgás lekövetéséből áll. Tisztában kell lenni az adott sport szabályaival, hiszen előre kell gondolkozni, tudni kell, hogy a következő percekben, másodpercekben mi fog történni. (Persze, nem mindent lehet előre kiszámítani.)

Meg kell említeni a szerencsefaktort is, ami nagyban befolyásolja a végeredményt: ha például a fotós nem éppen abban a kanyarban tartózkodik, ahol az „érdekes esemény” történik, akkor hiába van nála egy kisebb város havi költségvetése fotós felszerelésbe csomagolva, nem tudja elkészíteni a vágyott képet.

Bármikor történhet valami izgalmas

„Régen nagyon tudott bosszantani, ha valamiről lemaradtam, mert nem jó pozícióban voltam, de aztán lassan elfogadtam, hogy nem lehetek ott mindenhol. Egyszer egy World Series by Renault versenyen nagyon készültem egy kanyarra, mert az edzéseken sokat csúszkáltak, s úgy gondoltam, hogy majd a rajt után jön az action. Végül hét körön keresztül álltam ott, és nem történt semmi, csak szépen vonatoztak egymás után. Ezért úgy döntöttem, hogy átmegyek egy másik kanyarba. Vállamra vettem a cuccomat, és 10 métert sem tettem meg, amikor három autó sodródott egymás tetejére. Azt hittem, hogy felrobbanok.”

Az autósportnál figyelnie kell a fotósnak arra is, hogy bármikor történhet egy baleset, vagy leszakadhat egy alkatrész az autókról. S mivel ezek a járművek sebesen mozognak, így minden probléma (például egy repülő tárgy) elég nagy sérülést tud okozni.

Elengedhetetlenül szükséges a teleobjektívek profi használata is, hiszen általában minden messze van, s a fotós nem mehet közelebb, hogy úgy fókuszáljon. Ez egyáltalán nem egyszerű feladat, mert nem kis súlyt kell cipelni, és rengeteg gyaloglás vár a fotósra egy versenyhétvégén. Gábor általában 15-20 kg-os felszerelést akaszt magára, és több olyan versenyen is dolgozott már, ahol a három nap alatt 50 km-t gyalogolt.

„Én a sötét oldalt képviselem, tehát nikonos vagyok, arra is álltam rá az évek alatt, de ez lesz a második év, hogy a Canon termékeivel is dolgozom. Mindkét gyártó top technikáját használom, így nekem »csak« a kép alkotására kell figyelnem, mert tudom, hogy a felszerelésem nem fog elromlani. A többi fotóstól abban különbözöm, hogy szinte csak fix objektíveket használok (ezeket nem lehet tekergetni, hogy közelebb vagy távolabb legyen a téma). Ezek közül a legnagyobb kedvencem a 400 mm-es. Sokszor használok vakukat, illetve távkioldókat. Versenyek alatt egyszerre három gép van nálam, három különböző objektívvel felszerelve, s ezeket cserélgetem.”

Nagy divatja van mostanában a fotómanipulációknak. Gábor ezzel a módszerrel él is – meg nem is:

„Meg kell különböztetni a piacot, mert amelyik kép szét van photoshopolva, az lehet, hogy a monitoron jól néz ki, de nyomtatásban általában szörnyű lesz. Illetve minden komoly ügynökség és újság (főleg az USA-ban) kimondottan tiltja a manipulációt.”

„A képeket vágni, színhelyessé tenni szabad, de semmit nem szabad digitálisan elvenni vagy hozzáadni. Úgyhogy a leadott anyagaim is ezen elv alapján készülnek. Néha viszont én is szeretek különböző layereket, maszkokat használni, amelyekkel akár meg is tudom változtatni egy kép hangulatát. Jó játék, de ezeket főleg a közösségi médiában használom.”

A fotózás izgalmas munka, és sokan irigykednek arra, aki a világot járja a gépével – és még fizetnek is érte neki.

„Azért a mi életünk sem fenékig tejfel, hiszen nekünk is van családunk, mi is szeretnénk sokat velük lenni, amit a munkánk miatt nem tehetünk meg” – árulta el a fehérvári fiatalember.

„Ha már utazás… Nekünk az sem egyszerű, hiszen elég törékenyek a fotós cuccok, és nem mindent tudunk felvinni a repülő fedélzetére. Külön vennem kellett egy speciális bőröndöt, ami ütés-, víz- meg mindenálló, és folyton imádkoznom kell, hogy ne keveredjen el a reptéren.”

S hogy meg lehet-e élni ebből?

„Nem titok, hogy mindenki fotósnak tartja magát, aki kamerát vesz a kezébe, s ez eléggé megnehezíti a profi, »valódi« fotósok dolgát. Úgy gondolom, hogy becsületes, korrekt hozzáállással és minőségi munkával el lehet érni, hogy valaki ebből éljen. Az, hogy valaki éles képet készít, már nem elég. Valamivel ki kell tűnni a többiek közül, és ha ez találkozik a megrendelő igényeivel, akkor működik a dolog. Büszke vagyok arra, hogy soha nem én mentem egy ügyfélhez, hogy foglalkoztasson, hanem mindig úgy kerestek meg a meglévő munkáim alapján. A munkáim bázisát főleg az autósport adja, de néha dolgozom autómárkák megrendelésére is, illetve házakat és hajókat is le szoktam fotózni, főleg eladásuk előtt. Nagy ritkán esküvőkre is elmegyek, de csak kizárólag ismerősöknek. Sokan nem is gondolják, hogy milyen sok időt elvesz egy esküvői fotózás utómunkája, nekem pedig arra már nincsen időm a versenyekre való sok utazás miatt.”

Borítókép: Murányi Gábor és az egyik komoly teleobjektív. Forrás: Feol.hu