Ha azt hitte, hogy a pénzügyminiszter nem szereti a rockot, nagyot tévedett

Egymás után kerültek ki Varga Mihály asztalára a ritka bakelitek.

Varga Mihály pénzügyminiszter is interjút adott a HammerWorld magazinnak, melyet a hamarosan, július 9-én megjelenő dupla nyári számban lehet majd olvasni. A politikát ezúttal teljesen mellőző interjú egy most induló sorozat része, melyben a tervek szerint ismert, közéleti, híres emberek szólalnak meg rock és metal zenével kapcsolatban, így várható színészek, politikusok, sportolók feltűnése is.

Cselőtei László, a magazin egyik alapítója és társszerkesztője a következő gondolatokat osztotta meg saját oldalán a közösségi médiában:

„Régóta gondolkodtam már egy olyan interjúsorozaton, amelyben az élet különböző területein dolgozó, sikeres, híres emberek beszélnek a rockzenéhez fűződő viszonyukról. A képzeletbeli listámon már számos színész, sportoló, média személyiség szerepelt, amikor

tavaly a budapesti Dinamit bulin megláttam Varga Mihály pénzügyminisztert, amint tőlem nem messze átszellemülten figyeli a koncertet. Nem is tudtam, hogy a rockzenéért rajong!

Akkor azt gondoltam, ő aztán tényleg különleges beszélgetőpartner lehetne, izgalmas lenne vele indítani a sorozatot. Ma délután a pénzügyminiszteri dolgozószobában egy órán át, talán először a történelemben kizárólag hard rock és metal zenékről esett szó. A HammerWorld július-augusztusi számából kiderülnek majd a részletek.”

Annyit azért már most el lehet árulni, hogy a pénzügyminiszteri tárgyalóasztalra

egymás után kerültek ki a bakelit és CD gyűjtemény féltett darabjai: A legelsőként, még egy karcagi könyvesboltban megvásárolt Nazareth válogatás, egy dupla borítós, első Black Sabbath korong, az AC/DC, a Deep Purple korai bakelitjei, valamint a Rollins Band, a Dog Eat Dog és még számos, az elmúlt évtizedek különböző korszakaiból származó, érdekes, izgalmas albumok.