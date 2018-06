Hullócsillag szakította félbe a Foo Fighters koncertjét (videó)

Ilyen egybeesést nem mindennap lát az ember, mint ami a Foo Fighters koncertjén június 16-án a hollandiai Pinkpop Fesztiválon esett meg. Taylor Hawkins dobos éppen befejezte a szólót, amikor egy fénylő, zöld üstökös húzott át az égen.

A szinte hihetetlen időzítés miatt már-már nehéz is elhinni, hogy az eset véletlen volt. Nem valószínűbb, hogy a zenekar gyártott magának egy mini-aszteroidát, hogy látványosabbá tegye a bulit? Jó, nem. Bár…

De komolyan: Hawking befejezi, a kamera mozdul, a meteor felrobban, aztán bumm! Belép a gitár, kigyúlnak a fények és a közönség megőrül. Jelenet vége. Egy névtelen fesztiválozó tette közzé a telefonjával rögzített képsorokat:

A star burned out.

The sky IS a neighborhood.

☄️🔭👽 pic.twitter.com/Q860yddDqE

— Foo Fighters (@foofighters) June 18, 2018