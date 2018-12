Elvesztette a pert az a 69 éves férfi, aki 49 akart lenni

Emile Ratelband 1949. március 11-i születési időpontját 1969. március 11-re kérte módosítani, hogy életkora miatt ne diszkriminálják álláskereséskor vagy párkereső oldalakon. A változtatás szerinte hasonló ahhoz, mint amikor valaki transzneművé nyilvánítja magát, ezt mi is megírtuk korábban.

Az ügyével foglalkozó arnhemi bíróság hétfőn elutasította a kérelmet, arra hivatkozva, hogy a holland törvények életkor alapján határoznak meg bizonyos jogokat és kötelezettségeket, mint például a választójog vagy az iskolalátogatási kötelezettség, és

A bíróság elismerte, hogy létezik a társadalomban egy olyan trend, hogy az emberek tovább érzik magukat fittnek és egészségesnek, „de ez nem elfogadható indok egy személy születési dátumának megváltoztatására”.

Feeling 20 years younger is something. Looking 20 years younger is another something 🙂 #EmileRatelband #tsjakka https://t.co/FTFAOrLz5I

