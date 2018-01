Ikrek, de különböző évben születtek

Maria Ontiveros eredetileg úgy tudta: ikrei január 27-e környékén fognak megszületni. Igen ám, a picik azonban úgy döntöttek, előbb szeretnék megismerni az új világot, így már szilveszteréjjel megindult a szülés – írja a vous.hu.

Hogy mi ebben a különleges? Az anyuka este 7 óra körül érkezett a kaliforniai Delano Regional Medical Centerbe. Pár órával később, 2017. december 31-én 23.58-kor megszületett első gyermeke, majd a második baba is világra jött, 2018. január 1-jén 0:16 perckor.

Look at these beautiful babies! This set of twins was born in Delano last night. Big brother was born in 2017. Little sister was born in 2018! Congrats to the parents! 👶🏻👶🏻

Aitana de Jesus Ontiveros – 12:16 am. Joaquin – 11:58 pm. pic.twitter.com/de1otp0iqv

— Jessica Harrington (@Jessica23ABC) January 1, 2018