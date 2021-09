Itt tartanak: kötelező azték istenekhez imádkozni a tantervek szerint

Pert indít Kalifornia állam oktatási tanácsa ellen egy alapítvány és szülők egy csoportja, miután a tanterv részeként – állításuk szerint – arra kényszerítették a gyerekeket, hogy ősi vallásokat gyakoroljanak, és azték istenekhez imádkozzanak – írja a The Post Millennial-ra hivatkozva a V4NA Hírügynökség.

Ahogy az egyik szülő fogalmazott, megértik, hogy szükséges és fontos, hogy a gyerekek tanuljanak a kulturális sokszínűségről, de azzal már túl messzire mentek, hogy azték istenekhez kellett imádkozniuk.

A felperesek szerint a tanterv jogellenesen népszerűsíti az ősi vallásokat, többek között az azték isteneket és az afrikai joruba nép vallását. Szerintük ezek népszerűsítése az oktatásban csorbítja az egyenlő oktatáshoz való jogot, és “felelőtlenül dicsőíti az antropomorf férfi istenségeket, akiknek szörnyű vallási rituálék keretében emberáldozatokat, mutattak be, ami legtöbbször emberek felszabdalásával járt”.

BREAKING: Californians for Equal Rights has filed a lawsuit against the State of California for encouraging students to chant to the Aztec god of human sacrifice.

I originally reported on this curriculum last year. CFER chief @Wu_Wenyuan has taken the next step—and she will win. pic.twitter.com/E1GQIWY9K8

— Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) September 3, 2021