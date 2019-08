Különleges felvételt küldött a Jupiterről a Hubble

A Jupitert jellemző sávok a különböző vastagságú és magasságú ammónia jégfelhők eltéréseiből adódnak. A világosabb sávokban magasabban lévő és vastagabb felhők helyezkednek el, mint a sötétebbekben. A bizonyos szélességi körökön eltérő irányban áramló rétegek különböző légköri nyomásra vezethetők vissza.

A vihar 22 ezerszer 12 ezer kilométernyi területen tombol a Jupiter légkörének alsó rétegeiben. Két felhősáv között forog az óramutató járásával megegyező irányban. A felette és alatta lévő felhősáv két különböző irányba halad.

#Jupiter is the king of the solar system, more massive than all other solar-system planets combined. Although astronomers have been observing the gas-giant planet for hundreds of years, it still remains a mysterious world: https://t.co/sRE30L9LVh pic.twitter.com/6J2DCzykQZ

— Hubble (@NASAHubble) August 8, 2019