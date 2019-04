Magyar elnöke lett a kutyatenyésztők világszervezetének

Jakkel Tamást választotta új elnökévé vasárnap a Nemzetközi Kinológiai Szövetség (FCI). Korózs András, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületei Szövetségének (MEOESZ) elnöke szerint égető feladatok várnak kollégájára, hogy a magyar nemzeti fajták fennmaradjanak.

Korózs Andrással a V4 Hírügynökség munkatársa beszélgetett.

Ön is Shanghaiban van, ahol pár órája választották meg Jakkel Tamást az FCI új elnökének. Mit szól hozzá?

Ez fantasztikus dolog, hatalmas elismerés. Tamás eddig is az elnökség tagja volt, és most beért a munkája gyümölcse, hiszen a majdnem 100 országot átfogó kinológiai szövetség nagy többséggel választotta meg őt.

A magyar szakember kinevezése mit jelent a magyar és a nemzetközi kutyásoknak?

Az elmúlt években dél-amerikai elnöke volt ennek a nemzetközi szervezetnek, így Európa kissé háttérbe szorult. Leginkább a korszerű állatvédelem szempontjai, valamint az ezeknek megfelelő kutyatenyésztés kérdései a legégetőbbek ma a kontinensünkön és szerte a világban. Nagy feladat vár az új elnökre annak érdekében, hogy e területeken megoldások születhessenek.

Jakkel Tamás elnöksége új irányt is jelent?

Vannak olyan előremutató elképzelései a tenyésztés megszervezése, a tenyésztés irányítása terén, amelyeknek a kutyák „használati értékének” növelését kell eredményezniük. Állategészségügyi kérdésekre gondolok itt, bizonyos genetikai betegségek kiszorítására. Ezek mellet az is cél, hogy megtaláljuk a harmóniát, a közös irányt a fajtatiszta, törzskönyvezett kutyát tartó hobbikutyások és a kiállításokra és munkaversenyekre járó tenyésztők és kutyatartók között. Ez sokszor nem egyszerű feladat. Ezek az elnök fő célkitűzései, amelyekről mi is sokat egyeztettünk vele a MEOESZ-ben. Tudom és hiszem, hogy Tamás jó munkát fog végezni, és nekünk ez azért is fontos, mert ezt a munkát az elkövetkezendő években Magyarországon reprezentálnunk is kell. 2021-ben egy kutyás világrendezvénynek leszünk a házigazdái Budapesten, hiszen elnyertük az Európa Kutyakiállítás rendezési jogát. Az addig hátralévő két év elég, hogy az elnök be tudjon számolni, milyen előrelépések vannak a modern kori kutyatartás vonatkozásában. A magyarok előkelő helyet foglalnak el a kinológia világában. Kilenc nemzeti fajtával büszkélkedhetünk, de ezen a területen is van mit tenni.

Mire gondol?

Úgy gondolom, hogy az állatvédelmi törvény miatt beszűkültek Európában a tenyésztők, kiállítók, de még a hobbikutyások lehetőségei is. Egymás után jönnek azok a szigorítások, amelyek az évtizedes vagy akár lassan évszázados kutyabemutatási tradíciókat korlátozzák. Egy hónap múlva lesz Ausztriában a kutyakiállítás, olyan állatvédelmi megszorításokkal, amelyek már abnormálisak. Meg kell találni az összhangot az Európai Parlamenten belül az állatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban. Azon kell dolgoznunk, hogy a kilenc nemzeti fajtánkat még az unokáink is láthassák.