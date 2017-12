Még az is lehet, hogy átverték a Amerika ENSZ-nagykövetét

Két orosz telefonbetyár tréfálhatta meg Nikki Haley-t, akit csaknem harminc percig vezettek az orránál fogva, elhitetve vele, hogy a lengyel miniszterelnökkel Mateusz Morawieckivel beszél telefonon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A két tréfamester – a Vovanként és Lexusként ismert Alekszej Sztoljarov és Vlagyimir Kuznyecov páros – közzé is tett egy 22 perces videót, amelyen a női hang akár az Egyesült Államok ENSZ-nagykövetének a hangja is lehet – írja a dél-karolinai Post and Courier című napilap.

A felvételen hallható, amint Nikki Haley köszönti a miniszterelnököt, majd háláját fejezi ki, amiatt, hogy Lengyelország támogatta az Egyesült Államokat azon a szavazáson, amelyet az ENSZ közgyűlésében tartottak Donald Trump Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő döntéséről. A voksoláson Lengyelország tartózkodott, ezzel csatlakozott a többi 35 országhoz, amelyek nem ítélték el az Amerikai Egyesült Államok elnökének a határozatát.

A beszélgetés több pontja is Ukrajnáról és Oroszországról szól.

Az egyik legérdekesebb momentum pedig az, amikor az ál Mateusz Morawiecki azt kérdezi Nikki Haley-től, hogy ismeri-e Binomo esetét? Mire az ENSZ-nagykövet azt válaszolja, hogy igen, természetesen. Ami azért meglepő, mert Binomo egy kitalált sziget.

A tréfamesterek tovább feszítik a húrt, és kijelentik: „Választásokat tartottak (Binomo szigetén) és az oroszok beavatkoztak.”

Nikki Haley erre úgy válaszolt: „Igen, így van, teljes mértékben.”

Amikor a betyárok az amerikai tervekkel kapcsolatban érdeklődnek, az ENSZ-nagykövet azt mondta, hogy meg kell tudnia pontosan, mi a az Amerikai Egyesült Államok kormányának a hivatalos álláspontja az ügyben.

A The Post and Courier megpróbálta elérni Nikki Haley-t, de csak a szóvivőjét, John Degoryt sikerült elérni, aki nem cáfolta, de nem is erősítette meg a történteket.

A lap megjegyzi, hogy amennyiben valóban sikerült rászedni a politikusnőt, nem ő lenne az első.