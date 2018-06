Nem látjuk többé Fülöpöt

A spanyol származású madár idén lett 15 éves. Bodrogkeresztúron még futóversenyeket is rendeztek a tiszteletére Fülöp, a különc címmel.

A TV2 csatornán, Azurák Csaba műsorában csütörtökön az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa jelentette be a szomorú hírt. Elmondása szerint a madár halálát az okozta, hogy nekirepült egy villanyvezetéknek. A szakember szerint baleset történt, mégis úgy véli, hogy az állatok védelmében érdemes volna föld alá temetni a vezetékeket.

A kivételes gólya mindenkinek a szívéhez nőtt. Több mint 30 fiókának adott életet. A Boon.hu egy korábbi cikke beszámolt arról is, hogy Bodrogkeresztúron még futóversenyeket is rendeztek a madár tiszteletére. A különc madár az elmúlt 12 telet is hazánkban töltötte.

Borítóképünkön Fülöp, a gólya látható. Forrás: Youtube