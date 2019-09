Nagyon ritka gyémántot találtak Dél-Afrikában

A cég közlése szerint a drágakő minőségű, IIb típusba tartozó kék gyémántot hétfőn hozták a felszínre.

Petra is pleased to announce the recovery of an exceptional 20.08 carat blue gem quality Type IIb diamond from the #Cullinan diamond mine. The recovery demonstrates that the mine remains a significant source of rare blue diamonds. pic.twitter.com/Uknq3qyPtq

