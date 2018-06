Nem félnek segítségért károgni a hollók

Ha a megtámadott madár tudja, hogy rokonai a közelben vannak, hangoskodással vonja magára a figyelmet.

A felső-ausztriai Cumberland Parkban a vaddisznók etetésekor gyakran gyűlnek össze szabadon élő hollók, amelyek az ételt próbálják ellopni.

A legjobb darabokért harcba kezdenek, az erősebbek rá is támadnak gyengébb fajtársaikra. A megtámadottak segítségért „kiáltanak”, károgásuk kifejezetten a közönségnek szól a szakértők szerint, akik kutatásukról a Proceedings of the Royal Science B című szaklapban számoltak be.

Amennyiben jelen vannak az áldozat rokonai és „barátai”, gyakoribbak a segélykérő károgások. Ha viszont a táplálékot fogyasztó csapatban a támadó rokonai is ott vannak, kevesebb ilyen károgást hallatnak – közölte a Bécsi Egyetem Konrad Lorenz Kutatóintézetének két munkatársa, Georgine Szipl és Thomas Bugnyar vezette csoport.

A madarak a tudósok szerint nagy tudással rendelkeznek a közönség összetételéről és rugalmasan alkalmazzák ezt a tudásukat. Ha lehetséges, riasztják közelben lévő rokonaikat és barátaikat, hogy azok a segítségükre siessenek. Ugyanakkor óvakodnak attól, hogy a riválisoknak és a támadók barátainak figyelmét magukra irányítsák.

A vadon élő hollók (Corvus corax) jól kiismerik magukat fajtársaik kapcsolati hálójában, bár ezen madarak társadalmi rendszere komplex és gyakran nagyon sok állatot foglal magában. Szezontól, évszaktól vagy a táplálékkínálattól függően 50-100 holló is megjelenhet egy vaddisznó-etetésen – mondta Szipl.