Nem volt pénze, hogy hazalátogasson: diákok dobták össze az útiköltséget

A rendkívül népszerű férfit a mosolygóssága és kedvessége miatt kedvelik az egyetem hallgatói, így amikor egyikük kitalálta, hogy gyűjtést indít azért, hogy Herman Gordon hazalátogathasson a feleségével, sokan beszálltak az adakozásba – számol be a nem mindennapi történetről a BBC nyomán a Család.hu.

230 diák adott több-kevesebb pénzt, így villámgyorsan,

Amikor átadták a férfinak a pénzt, az könnyekben tört ki, felesége pedig külön megköszönte “ezt a nagyszerű ajándékot”, amit férjével kaptak.

A cleaner has been on holiday to Montego Bay, Jamaica, after Bristol University students donated £1,500 so he could visit family for the first time in a decade https://t.co/QyOc6wPYJH pic.twitter.com/WTsgvycQ6a

— delcrookes (@hairydel) September 19, 2018