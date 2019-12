Odalett a SpaceX hordozórakétájának hővédő pajzsa

Sikeresen landolt egy tengeri platformon hétfőn a SpaceX amerikai űripari vállalat Falcon 9 hordozórakétájának gyorsítófokozata, amely Föld körüli pályára állított egy műholdat, de az űrhajó hővédő pajzsként is szolgáló burkolatát nem sikerült befogni.

A vállalat Twitter-oldalán felvételt mutatott be arról, ahogyan a Falcon 9 hordozórakéta gyorsítófokozata landol az Atlanti-óceánban, Florida partjaitól nem messze lévő, irányítható tengeri platformon.

Falcon 9 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third landing of this booster pic.twitter.com/K1x0K2oFgq

