Őfelsége is a magyar hintókészítő járgányán utazik

Galambos Sándor az utolsó hintókészítő Magyarországon. A kenyai királyi család is tőle rendelt ko­csit az esküvőre.

Békés megyében, Füzesgyarmaton található a világ egyik leghíresebb szekér- és hintókészítő céhe – áll a Bors cikkében. Galambos Sándor az utolsó mester itthon: a családi vállalkozás feje még gyerekként tanulta ki hintókészítést.

A mester a portálnak azt mesélte: „Több mint ötven éve már, hogy inasként megismerkedtem ezeknek a fantasztikus járműveknek a világával. A mostani üzemet 1980-ban hoztuk létre, nyolcan dolgozunk itt.”

„Mindent magunk készítünk, kézzel, minőségi alapanyagokból”

– folytatja. „A bognár, a kovács, az esztergályos, a kárpitos és a festő is külön-külön végzi a munkáját.”

Mint mondja, egy-egy hintó elkészítése körülbelül másfél hónapig tart. Hogy mennyibe kerülnek az a megrendelő igényeitől függ. „Másfél millió forintnál kezdődhet egy ilyen szerkezet összerakása,

de ha nagyon dí­szes, akár nyolcmillió forint is lehet a vége”

– számolja Sándor, aki fogatversenyzőként is nagyot alkotott: összesen 34 országban állt rajthoz.

A Galambos-hintókból mintegy ötszázat adtak el világszerte. Nem csak módos arisztokraták és előkelő uralkodók a megrendelők, de díjhajtók is, hiszen fogathajtáshoz alkalmas maratonkocsik is szerepelnek a mester repertoárjában. Az Egyesült Államoktól kezdve Svájcon át egészen Afrikáig, nagyon sok családhoz eljutott Galambos Sándor híre – foglalja össze a Bors riportja.

Maga az alkotó arra a hintóra a legbüszkébb, amelyet Kenyából, a nairobi királyi család rendelt tőle – ehhez a ménesükből a hófehér lovakat is ők szállították. Hozzáteszi: idehaza már csak ők készítenek ökrös-szekereket, emellett pedig még restaurációval is foglalkoznak, többek között ők újították fel a debreceni Kossuth-hintót is.

Borítókép: Galambos Nándor, Galambos Sándor fia a magyar kettesfogathajtó válogatott tagjaként díjhajtó programját mutatja be a XIII. Kettesfogathajtó Világbajnokság első napján Kecskeméten, 2009-ben.

Forrás: MTI / Ujvári Sándor