Olvasóink szerint az új vírusvariánsok még okozhatnak meglepetést

Hét eleji kérdőívünk segítségével azt firtattuk, hogy olvasóink vajon tartanak-e a járvány lehetséges negyedik hullámától.

Legtöbben, a válaszadók valamivel több mint egyharmada (36%) úgy véli, hogy az újabb vírusvariánsok bizony még meglephetnek minket. Az ő félelmüket táplálhatják azok a szomorú hírek, amelyek a jónak tekinthető hazai vírushelyzet ellenére bizony nálunk is felborzolják időnként a kedélyeket. Ijesztő például az a beszámoló, amely Belgiumból érkezett, és a kolumbiai variáns jelenlétéről tudósított egy idősotthonban, ahol hiába voltak beoltva a gondozottak, többen is meghaltak, illetve súlyos betegek lettek. Ezek az információk arra utalnak, hogy csatákat nyertünk ugyan, de teljes győzelmet még korántsem arattunk a Covidon.

Ugyancsak jelentős méretű olvasóinknak az a csoportja, mintegy ötödük (20%), akik az előző csoporttal összevonva már több mint a felét adják a válaszadóknak, és akik – részben nyilván az eddig is ismert, részben a hozzánk később megérkező variánsoktól tartva – óvatosságra intenek. Bizony, továbbra is gyakran mossunk kezet, próbáljunk távolságot tartani, ahol lehet, és ha tüneteink vannak, ne menjünk mások közé – ezeket bármikor megtehetjük magunkért és másokért.

Szintén sokan, a válaszadók közel egyharmada (31%) szavazott úgy, hogy az tartson a járványtól, aki nem oltatta be magát. Kicsit talán nyers ez a megfogalmazás, de lássuk benne az oltáspárti többség aggodalmát azokért, akik valami oknál fogva nem vették fel a koronavírus elleni oltások egyikét sem. Az, hogy ilyen szabad nyarunk van, kétségkívül a beoltottaknak köszönhető. Jó lenne, ha a még be nem oltottak közül is minél többen csatlakoznának hozzájuk – részben azért, hogy a szabadságunkat az ősz folyamán is megőrizhessük, részben hogy ne kelljen aggódnunk miattuk.

Végezetül a válaszadók kisebbik része, mintegy 13%-a választotta a kicsit viccesnek is szánt válaszlehetőséget, amely szerint még tart a nyár, ezért most ne is gondoljunk a negyedik hullámra, élvezzük ki a szabadságot, a jó időt. Hát, mit mondhatnánk erre, mint azt, hogy bizony ezzel a válasszal is könnyen és szívesen azonosulunk. Mégis úgy véljük, jobb félni, mint megijedni, ezért talán nem árt szárazon tartani a puskaport!