Ritka gorillacsapatról készültek felvételek Nigériában

A korábban a kihalástól fenyegetett alfaj úgy tűnik, mégis megmenekül, köszönhetően a megmentésére tett erőfeszítéseknek.

Ritka gorillacsoportról, benne több kölyökről készültek felvételek Nigériában a Mbe-hegyekben. A Cross-folyó menti gorillákról (Gorilla gorilla diehli) kameracsapdával készült felvételek bizonyítják, hogy a korábban a kihalástól fenyegetett alfaj szaporodik a megmentésére tett erőfeszítéseknek köszönhetően.

A Nigériában és Kamerunban lévő, meglehetősen izolált hegyi régióban nagyjából mindössze 300 példány él a Cross-folyó menti gorilla elnevezésű alfajból a Vadvédelmi Társaság (Wildlife Conservation Society, WCS) szerint, mely az első felvételeket készítette a csoportról májusban. Egy hónappal később újabb színes képek készültek.

John Oates, a City University of New York primatológusa szerint nagyszerű látni annak bizonyítékát, hogy a hegyekben sikeresen szaporodnak ezek a gorillák, mivel a múltban nagyon kevés kép készült róluk. A kutató, aki részt vett a gorillák megmentésére hozott intézkedések kidolgozásában több mint 20 évvel ezelőtt, pozitív jelnek tartja, hogy ilyen sok fiatal állatot láthatnak most.

A szakértők nem tudják, pontosan hány egyed van a hegyi csoportban, és már jó ideje próbáltak erről információkat szerezni. Mintegy 50 kamerát állítottak fel 2012-ben és több képet készítettek már a kameruni Kagwene Gorillarezervátumban, a Mbe-hegyekben és az Afi-hegyi vadvédelmi rezervátumban. A Cross-folyó menti gorillákat azonban nagyon nehéz lencsevégre kapni, és egy felvétel sem készült még egyszerre több kölyökről.

Egy időben úgy vélték, a gorilláknak ez az alfaja kihalt – mondta el Andrew Dunn, a WCS nigériai igazgatója. Évtizedeken át veszélyeztetettek voltak főleg a vadászat és élőhelyeik elvesztése miatt. Az alfajt az 1980-as évek végén fedezték fel újra.

A gorillák nagyon félénken viselkednek az emberrel szemben, jelenlétükre főleg fészkeikből, ürülékükből és tápláléknyomaikból lehet következtetni.

Borítókép: illusztráció