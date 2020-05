Saját hajójukat lőtték telibe az irániak egy hadgyakorlaton

A baleset a Teherántól mintegy 1270 kilométerre délkeletre fekvő Dzsászk kikötőváros mellett történt.

Értesülések szerint

A Konarak nevű, 2018-ban felújított, holland gyártmányú 40 tonnás kísérőhajót 1988 állították hadrendbe, feladata rakéták célpontjainak vízre bocsátása volt.

BREAKING: Iran Accidentally Opens Fire On An Iranian Military Ship, Dozens Of Iranian Soldiers Dead https://t.co/LKUjhjtqyO

— Ryan Saavedra (@RealSaavedra) May 11, 2020