Sártengerré taposták a zöldterületet Greta Thunberg klímatüntetői

Paradox helyzet állt elő a svéd klímavédőnél, Greta Thunbergnél, miután egy tüntetés során a csapatával éppen azt tette, ami ellen olyan vehemensen szólalnak fel: kárt okoztak a környezetnek – számolt be róla a V4NA hírügynökség. Múlt pénteken Bristolban gyűltek össze a klímaaktivisták a Fridays for Future mozgalom keretében, a helyszínt pedig a College Green előtti zöld terület adta.



Az idő azonban nem kedvezett az embereknek, akik egyébként is mintegy 15 ezren vonultak ki az esős időben, így a zöld füves részből hamar sártenger lett. A rendezvény főszereplője ráadásul a már közismert 16 éves, Asperger-szindrómás klímaaktivista, Greta Thunberg volt, aki kezdésként beszédet tartott a College Green előtt, majd a vezetésével menet indult a városba.

Elvégre a tüntetők éppen azért vonultak fel, hogy felszólaljanak a klímaváltozás és a bolygó pusztulása ellen, mégis ők tettek tönkre egy nagy zöld területet.

Given how her “demonstration” has destroyed College Green, I don’t think she cares a flying **** about the environment! It’s all for show pic.twitter.com/LaKhwmkyr2

— Robert Collins (@TreborSnillock) February 28, 2020