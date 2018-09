Simán megúszta, hogy rakétavetőt rejtegetett otthon

A három hónapos fegyveramnesztia keretében bárki büntetlenül leadhatta illegálisan tartott eszközeit, köztük az is, aki rakétavetőt tartott otthon -illegálisan.

A kenguruk földjén az első országos fegyverbeszolgáltatási amnesztia 1996-ban volt, azután, hogy Tasmania államban egy fegyveres ámokfutó két nap alatt legyilkolt 35 embert.

Az esetet követően felerősödött a szigorú fegyverszabályozást követelők hangja. Még a kormányt és az elemzőket is meglepte akkor a leadott fegyverek mennyisége: több mint 600 ezer fegyvert semmisítettek meg. Ezt követően a vásárlási tilalom és a kormány által pénzügyileg támogatott visszavásárlási program hatására mintegy egyharmaddal csökkent a magántulajdonban lévő félautomata fegyverek száma.

Az ausztrál kormány csütörtökön jelentette be, hogy a legutóbbi, három hónapig tartó, szeptemberben lejárt újabb amnesztia keretében 57 ezer 324 lőfegyvert, köztük 2500 félautomata és automata fegyvert gyűjtöttek be. A leadott eszközök között rakétavető és géppisztoly is akadt.

Angus Taylor rendfenntartási miniszter azt mondta, a mostani egy újabb lépés afelé, hogy a fegyverektől csaknem teljes biztonságban legyenek az ausztrálok hazájukban.

A miniszter nem válaszolt arra a kérdésre, hogy ez a megoldás mintául szolgálhat-e az Egyesült Államok vagy más országok számára.

Kijelentette, hogy nem ad tanácsokat más államoknak. Nálunk működik – szögezte le az ausztrál amnesztiaprogrammal kapcsolatban.

A kormány még a legutóbbi program kezdete előtt úgy tartotta, hogy mintegy 260 ezer illegális fegyver lehet magánkézben.

Borítókép: maradon 333/Shutterstock