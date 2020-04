Számítanak támogatóikra a vidéki állatkertek

Az állatkertek és a vadasparkok is aggódnak a bevételkiesés miatt, hiszen az állatokat akkor is etetni kell, amikor nem látogathatjuk őket.

A járványhelyzet miatt bezárt vidéki állatkertek számítanak támogatóikra, hogy az elmaradó bevételek ellenére is biztosítani tudják az állatok ellátását, az intézmények működését.

Támogató jegy értékesítését kezdte el áprilistól a Nyíregyházi Állatpark. Tájékoztatásuk szerint az egységesen 2300 forintba kerülő kedvezményes belépőjegyet online lehet megváltani április 30-ig, a tiketteket pedig a vásárlástól számított egy éven belül bármikor – a park újranyitása után – lehet felhasználni.

A jegyet megvásárlók az állatpark mintegy ötezer állatának etetéséhez és napi takarmányozásához járulnak hozzá – olvasható az intézmény honlapján.

A Szegedi Vadaspark hosszú évek óta lehetőséget biztosít egy-egy állat jelképes örökbefogadására, így a látogatók hozzájárulhatnak kedvencük ellátásához. A bevételek nélkül maradt intézménynek ezekre a felajánlásokra most még nagyobb szüksége van.

Az intézmény Természetvédelmi Mentőközpontját – ahol nemcsak a sérült vagy elárvult állatoknak viselik gondját, hanem a határon elkobzott példányokat is befogadják – saját bevételeiből működtette. Az állatbarátok ezt a munkát is támogathatják adófelajánlásukkal.

A március közepe óta zárva tartó Pécsi Állatkert is számít látogatóinak támogatására. Mint azt az intézmény az MTI-vel közölte, gazdálkodási szempontból nagyon nehéz időszakot élnek meg, hiszen tartalékaik – ahogy minden év tavaszára – minimálisra csökkentek, a bevételek növekedése azonban ezúttal elmarad. Azért, hogy az „állatok ellátását akadálytalanul tudják folytatni, illetve dolgozóik közül senkinek ne kerüljön veszélybe a megélhetése”, a pecszoo.hu oldalon részletezett lehetőségek között egyebek mellett állatok örökbefogadására, adományok utalására biztatják a látogatókat.

A debreceni állatkertben két és fél hónapra elég takarmány van az állatok etetésére, a járványhelyzet miatti legnagyobb kihívás jelenleg a munkatársak, a munkahelyek védelme – közölte a kert igazgatója az MTI-vel. Nagy Gergely Sándor kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a turisztikai szektor más szereplőihez hasonlóan az állatkertek is megkapják a járulékkedvezményt. „Húsbavágó a helyzet, mert az állatkertek többségében önfenntartóak, a bevételük nagy részét maguk realizálják és nem támogatásból kapják” – jegyezte meg.

Bár március 17-től nem fogadnak látogatókat, a napi feladatok nem csökkentek, az állatokat el kell látni, az üzemszerű működést, a karbantartási feladatokat biztosítani kell, ezért megkeresték az állatkert barátait, támogatóit. Örömmel fogadnak felajánlásokat legyen az takarmány, a karámokhoz használt festék vagy bármi más.

A debreceni állatkertben a 3 ezer forintos támogatói jegy egész évben kapható, a járványhelyzet idején is megvásárolható online. Emellett továbbra is értékesítik a bérleteket, amelyek felhasználhatóságát kiterjesztik a járvány okozta időszak miatti bezárás időtartamával.

A Kecskeméti Vadaskert nem látogatható, de az állatok ellátása és a park gondozása zavartalanul működik – tájékoztatta az állatkert igazgatóhelyettese pénteken az MTI-t. Zomboryné Polyák Irén elmondta: a Kecskeméti Vadaskert március 17. óta zárva tart. Az állatkertben folyó fejlesztéseket leállították és anyagi tartalékaikat az állatok ellátására, a park gondozására fordítják. Támogatói jegyek bevezetését nem tervezik.

A Kecskeméti Vadaskert Facebook-oldalán videós és fotós híradásokban számolnak be az állatokkal kapcsolatos érdekességekről és nyereményjátékot is hirdettek. Érdeklődőiktől azt kérték, küldjenek be az állatkertben tett látogatásukkor készült fotókat. A legtöbb szavazatot begyűjtő kép beküldője egy évig érvényes belépőjegyet nyer.

Borítókép: Fehérkezű gibbonok (Hylobates lar) ülnek a tavaszi napsütésben, a kifutójukban a koronavírus-járvány miatt látogatókat nem fogadó Nyíregyházi Állatparkban 2020. március 27-én.