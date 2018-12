Tűzvész pusztított egy brit állatkertben

A tűz kitörése után a látogatókat biztonságban kiterelték az állatkertből.

A gondozóknak sikerült kimenteni és biztonságba helyeznie az emlősöket, köztük a veszélyeztetett állatfajok közé tartozó szumátrai orángutánokat, a szulavézi makákókat és az ezüst gibbonokat. De az állatkertnek

Jamie Christon, az intézmény vezetője úgy fogalmazott:

A hatóságok még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet, amely a trópusi állatház tetőszerkezetében keletkezett.

A BBC News beszámolója szerint az állatkert ugyan kinyitott vasárnap, de az állatház környékét lezárták a látogatók elől.

Mentőautó érkezik az égő biodómhoz:

