Újranyitott a gyorsétterem, kilométeres sorokban várakoztak az emberek

Bár még mindig érvényben van a kijárási tilalom és az éttermek is zárva vannak Franciaországban, a gyorsétterem kedvelői már vehetnek az amerikai McDonald’s néhány éttermében hamburgert vagy sült krumplit, ha éppen arra vágynak, ugyanis próba jelleggel megnyitott pár McDrive az országban – írja a V4NA.

Igaz, rendkívül sok idővel és türelemmel kell rendelkeznie annak, aki egy kis „mekis” ételt kíván, ugyanis több kilométeres kocsisorok alakultak ki az újonnan megnyitott gyorséttermeknél. A közösségi oldalak tele voltak fényképekkel, videó felvételekkel és hozzászólásokkal, volt, aki azt írta, hogy több mint három órát kellett várnia, mire sorra került és kiszolgálták.

Après avoir vu ça, je n’ai plus aucun espoir pour l’humanité… on fabrique nous-mêmes ce qui nous arrive et c’est définitivement irréversible !!! pic.twitter.com/1dlE8KOtsq

— Naty BeyCdg (@naty_beycdg) April 20, 2020