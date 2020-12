Végleg eltörölnék a családokat

Az idei évben a koronavírus-járvány nem várt dolgokat hozott elő az emberekből. Így merült fel a család felbontásának gondolata is többekben. Ennek legutóbb egy újságíró adott hangot a közösségi oldalán, aki a szülőket zsarnokoknak nevezte – írja a V4NA Hírügynökség.

Noah Berlatsky szerint a szülők az elnyomók osztályába tartoznak, csak úgy, mint a fehér és a gazdag emberek. A gyerek-szülő kapcsolatban megtestesülő bántalmazást pedig lehet minimalizálni, de teljesen megszüntetni nem.

parents are tyrants. "parent" is an oppressive class, like rich people or white people.

Az újságíró szomorúan látja, hogy a magukat radikálisnak beállító emberek mégsem támogatják az ő véleményét. Pedig Marx és Engels sem volt nagy bizalommal a nukleáris család iránt – mutat rá Berlatsky. A férfi még abba is belemegy, hogy mennyire szörnyű, hogy a szülők néha megtiltanak valamit a gyerekeiknek – például, hogy valakivel beszéljenek, kimenjenek a házból, vagy akár queer-ként azonosítsák magukat. Berlatsky szerint ráadásul a család mechanizmusa összefügg a kapitalizmussal.

patriarchy is instantiated most directly through the family; lots of feminists have talked about how the family is exploitive. I'd point you to Firestone, if you need the case made at greater length.

parents aren't a benevolent dictatorship. there is no benevolent dictatorship https://t.co/c5r0B689tH

— Noah Berlatsky (@nberlat) December 14, 2020