Viperának álcázza magát a varangy, hogy ne támadják meg

A kongói vagy kameruni óriásvarangy (Amietophrynus superciliaris), mely akkora, mint három sajtburger, mind megjelenésében, mind viselkedésében a rendkívül mérgező gaboni viperát (Bitis gabonica) utánozza – írták kutatók a Journal of Natural History friss számában.

„Tanulmányunk tíz év terepmunkán alapul, kutatóink olyan szerencsések voltak, hogy saját szemükkel figyelhették meg a varangy viselkedését. Meggyőződésünk, hogy

nem csak egyszerűen elbújik, a környezetébe olvad” – magyarázta Eli Greenbaum, az El Pasó-i Texasi Egyetem tudósa.

A feltételezést úgy lehetne tökéletesen bebizonyítani, ha kimutatnák, hogy az álca sikeresen téveszti meg a ragadozókat, ám a vadonban ez igen nehéz, mivel varanggyal is ritkán találkozni.

„A tanulmány azonban sok bizonyítékot talált a hipotézis alátámasztására” – tette hozzá.

A kutatók összehasonlították a közép-afrikai esőerdőkben élő varangy külsejét a kontinens középső, keleti és déli részein elterjedt gaboni viperáéval. Vadon befogott és fogságban élő, valamint múzeumban őrzött egyedeket is megfigyeltek.

Megállapították, hogy

Legszembetűnőbbek a barna pettyek és a barna csík a kétéltű hátán, a test háromszögalakja, a világos bőrszín és a barna foltok éles elkülönülése, valamint a varangyokhoz képest kivételesen sima bőr.

Just for the record, the triple cheeseburger comparison was my idea, and the adult toads are even larger than this! Paper set to be published on Monday.

Giant African toad disguises itself as venomous Gaboon viper https://t.co/Y2yj6F3EHg

— Eli Greenbaum (@EliGreenbaumPhD) October 17, 2019