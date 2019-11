7 egyszerű tipp, amivel csökkentheti a cukor iránti vágyát

A cukor könnyen képes plusz kilókat varázsolni az emberre, vagy egy pillanat alatt tönkretenni a diétát.

Az a fránya cukor könnyen képes plusz kilókat varázsolni az emberre, vagy egy pillanat alatt tönkretenni a diétát – ráadásul szinte állandóan vágyunk rá. Mutatunk néhány trükköt, melyek segítségével csökkenthetjük a vágyakozást! – írja cikkében a Mindmegette.

Édesség helyett gyümölcs

A természetes cukrok kevésbé károsak, mint a mesterséges cukrok, ezért érdemes az előbbi mellett dönteni, ha elkap minket az édesség utáni vágy. Szőlő, alma, körte – mind remek választás, hiszen édes, cukros, mégis egészséges. De akár szárított gyümölcsöket is falatozhatsz!

Az okok feltárása

Az édességek és a cukor iránti vágynak rengeteg oka lehet. Érdemes megfigyelni, hogy belőlünk mi váltja ki és mikor a legerősebb. Minderre napló vezetésével jöhetünk rá a legkönnyebben. A hirtelen, rohamszerű cukorfogyasztásnak sokszor pszichés okai vannak, például az unalomtól, a magánytól, vagy valamilyen szorongástól való félelem. Ha ezeket felismerjük, könnyebb lesz kontrollálni és egy idő után meg fogjuk tanulni, hogy ne az édességekkel próbáljuk elnyomni ezeket a rossz érzéseket.

Skálázás és porciózás

Osztályozzuk az édességeket egytől ötig – aszerint, hogy mennyire fontosak számunkra. Amik nem érik el a négyest, azokról nem lesz nehéz lemondani, így szűkítettük a kört. A kedvenceinkből pedig mindig csak annyit vegyünk, amennyit lelkiismeret-furdalás nélkül elfogyaszthatunk. A nagyobb adagokban kapható finomságokat porciózzuk ki kisebb, egyszeri adagokra. Így könnyebb lesz mértéket tartani.

Az étkezések élvezete

Az édesség örömforrás, azért is fogyasztjuk, hogy örömet okozzon számunkra. Ha nagyobb hangsúlyt fektetünk a főétkezésekre, például változatosabban eszünk, különlegesebb alapanyagokat használunk, több időt szánunk rá és szépen megterítünk, akkor ezek is örömforrássá válnak és kevesebb édességre lesz szükségünk. Ha pedig valamelyik főétkezés után fogyasztunk desszertet is, az szintén visszavetheti a cukor iránti sóvárgást.

Mesterséges édesítőszerek

A mesterséges édesítőszerek használata jó ötletnek tűnhet, ám ezek több mint kétszázszor édesebbek, mint a cukor és összezavarják az étvágyunkat. Ha ezeket fogyasztjuk, csak még jobban kívánni fogjuk az édes ízeket.

Az egyensúly megtalálása

Ahhoz, hogy csökkentsük az édességek iránti vágyunkat, fontos megtalálni az édes és a sós ízek közözi egyensúlyt. Ebben az is segít, hogy összekeverjük az édes és a sós ételeket. Persze nem azokat, amik abszolút nem illenek össze, hanem például a magvakat a gyümölcsökkel, mondjuk az almát a dióval.

Megfelelő alvás

A cukrot akkor kívánjuk a leginkább, amikor úgy érezzük, hogy a szervezetünk energia tartalékai kimerülőben vannak. A megfelelő energiaszinthez pedig minőségi alvás szükséges a megfelelő mennyiségben. Tehát ügyeljünk rá, hogy eleget aludjunk.

