A Csiperót felírhatnák receptre

A 15. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó, melyet egy - azóta emblémává is vált - madárról Csiperónak is neveznek, a fiatalok lelkesedésétől térben és időben is messzire világít.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Húsz ország hatszáz fiatalja érkezett idén a Csiperóra, melyet június 30. és július 7. között rendeznek Kecskeméten. Jöttek ifjak az indiai Újdelhiből és a japán Aomoriból is, de – már hagyományosan – jelentkeztek a Man-szigetről, Finnországból, Spanyolországból és Törökországból is. Az immár másfél évtizedes hagyománnyal bíró rendezvény éppen arra tapint rá, ami a fiatalokból ösztönszerűen árad: az együttműködés és az összetartozás természetességére és arra, hogy az életbevágóan komoly és a legjátékosabb dolgok nem is állnak annyira távol egymástól. Évente egyszer egy ilyen jellegű rendezvényt – a magunk részéről – a felnőtteknek is kötelezővé tennénk.

Az már csak hab a tortán, hogy a Punnany Massif mesterien ragadta meg az egész rendezvény lényegét, és úgy robbantotta be a bulit kedden, hogy a pillanat örömét a jövőbe vetett bizalommal tuningolta nemcsak a gyerekek, de a felnőttek számára is. A hírös város főterén rendezett koncert a szentimentálisabbaknak Bella István Csak aki olyan fiatal című versét juttathatja eszébe, de egy biztos: akik részt vettek rajta, megsejthettek valamit a fiatalság egymás felé forduló lelkesedéséből. A zenekar igazi fesztiválhangulatot teremtett, a fergeteges nagykoncerten tombolt a közönség, ölelkezve a zenekarral együtt énekelték az ismert dalokat – számolt be minderről a Baon.hu.

Bella István: Csak aki olyan fiatal Csak aki olyan fiatal,

hogy testétől meggyullad inge,

tetteinek is szárnya van,

és tüzes nyílként elrepülne, Csak aki olyan tiszta már,

hogy a levegőn is átverődik,

húsz évén, táltos paripán

rugaszkodik tágas mezőkig, Az érzi csak, micsoda súlyos

ragyogás forr a mellkasunkhoz,

milyen óriás szerelemmel szül minket naponta ezerszer

szebbnek, merészebbnek a század:

hogy elfogadhasson fiának.

Az Európa Jövője Egyesület 1990-ben azzal a céllal alakult meg, hogy a kecskeméti gyermekek megismerkedhessenek Európa többi országának fiataljaival. Az egyesület 1991 óta kétévente rendezi meg a nemzetközi gyermek- és ifjúsági találkozót. Gyermekcsoportokat hívnak meg, amelyeket helyi és környékbeli családok szállásolnak el. A következő évben pedig a külföldi csoportok hívják vendégségbe a vendéglátókat. Az eddigi 14 találkozó során több mint 14 ezer gyermeket láttak vendégül Kecskeméten.

A Csiperónak is nevezett fesztivál a nevét arról a madárról kapta, amely a találkozó emblémája is lett.

A külföldi csoportok bemutatói mellett kalandpark, interaktív programok sora is várja a csiperósokat egészen szombatig. A találkozóval párhuzamosan zajlik idén is a Csillagszemű tábor. A szakmai programon a határon túli magyar óvónők egymástól szerezhetnek gyakorlati tapasztalatokat. A Kincskereső magyar irodalmi gyermektábor résztvevői pedig ez alkalommal is megjelentetik a fesztivál végére magyar és angol nyelven a rendezvény CsiperOK újságját.

Borítókép: a Punnany Massif koncertje a 2018. évi Csiperón. Forrás: Baon.hu