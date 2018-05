A gyermekeket ünnepeljük ma

Május utolsó vasárnapja a legkisebbeké - noha nem volt ez mindig így.

Magyarország május utolsó vasárnapján tartja a nemzetközi gyermeknapot, míg számos országban ez az ünnep június 1-re esik. Az ENSZ 1954-ben tett javaslatot az egyetemes gyermeknapra. Az ünnepnap történetét és jelentőségét a Család.hu foglalta össze cikkében.

Mint írják, hazánkban elsőként az Országos Gyerekvédő Liga rendezte meg a gyermeknapot, 1906-ban. Majd 1931-ben, szintén májusban volt a gyermekek hete, amely egy hétig tartó fesztivál volt. A második világháború miatt egy időre eltűnt ez az ünnep, csak 1949-ben, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség ülésén hangzott el először, hogy a következő évtől minden év május utolsó vasárnapja a gyermekek napja legyen. Később, 1954-ben tett javaslatot az ENSZ közgyűlése az Egyetemes Gyermeknapra, és javasolta a kormányoknak, hogy jelöljék ki az országuk számára az ehhez leginkább megfelelő dátumot. A legtöbb állam június elsejét választotta.

A cél ezzel az volt, hogy legyen egy megemlékezés a világ gyermekeinek testvériségéről, a kölcsönös megértésről, és a gyermekek jólétéért folytatott küzdelemről.

A gyermeknaphoz szorosan kapcsolódó Gyermekjogi egyezmény 1989-ben jött létre azért, hogy a világ minden országában ugyanazokat a gyermekjogokat tartsák be. Magyarország 1991-ben aláírta az egyezményt, amely szerint a gyermekjogok minden 18 év alatti embert megilletnek. A cikk szerint mindez három pillérre épül: a gondoskodás-ellátásra, a védelemre és a részvétel jogára. A dokumentum rögzíti, hogy a gyermekek ellátása, táplálása, tanítása, testi-lelki védelme minden társadalom kiemelt feladata. A védelem nemcsak a szülők dolga, hanem mindenki másé is, aki a gyermekekkel kapcsolatba kerül, így a családnak, a kisközösségnek, az intézményeknek és szakembereknek, sőt, a törvényalkotóknak is figyelniük és védeniük kell a gyermekeket. A világon ma 195 ország fogadta el a Gyermekjogi egyezményt, csak az Amerikai Egyesült Államok és Dél-Szudán nem. A Föld különböző részein nagyon eltérő feltételek és életkörülmények vannak, amelyek alapvetően meghatározzák a gyermekek életét és lehetőségeit. Alapvető jogaik azonban mégis minden gyermeket azonos módon illetnek meg, arra való tekintet nélkül, hogy hol és milyen körülmények között élnek, milyen nemzetiségűek, milyen nyelven beszélnek, milyen a bőrszínük vagy a vallásuk, hogy fiúk-e vagy lányok, vagy esetleg fogyatékossággal élnek.

A portál összegezte a nemzetközi gyermeknapon kívüli egyéb gyerekekkel kapcsolatos jeles napokat is: Szeptember 20-át jelölte ki az UNICEF a gyermekek világnapjának. November 20. a gyermekek jogainak világnapja, augusztus 4. a bennszülött gyermekek napja, május 25-e pedig az eltűnt és bántalmazott gyermekek napja.

Borítókép: illusztráció. Forrás: Wikimedia / Ernst Vikne / CC BY-SA 2.0