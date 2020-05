A járvány átalakítja az étkezési szokásainkat

A legfontosabb tendencia manapság az, hogy a fogyasztók a kényelmet, a kényelmi élelmiszeripari termékeket helyezik előtérbe.

A járványhelyzet világszerte gyökerestül megváltoztatta az étkezési szokásokat az elmúlt hetekben. Persze a koronavírus-járvány más téren is változásokat hozott az étkezési trendekben:

egyre inkább törekszünk arra, hogy a helyes, vitaminokban gazdag táplálkozással is erősítsük az immunrendszerünket

− írja az Origo.

Sokak számára az étkezés egyfajta unaloműzővé és stresszoldóvá vált a négy fal között.

A vásárlók ma olyan termékeket is megvesznek, amelyek mellett korábban egyszerűen elmentek az üzletekben.

A változások közül kiemelendő, hogy egyre keresettebbek a kényelmi termékek:

a piackutatások szerint ugrásszerűen megemelkedett a mélyhűtött pizza és a fagyasztott tésztatermékek népszerűsége, vagyis megújult a kész- és félkész ételek piaca.

A világ vezető élelmiszeripari gyártója, a Nestlé is egyértelműen érzékeli a kereslet ilyen irányú változását fagyasztott pizzáinál és instant tésztáinál – emeli ki a Bloomberg cikke.

Emelkedőben van a snackfogyasztás is, hiszen egyre többen tévéznek, közben pedig jólesik egy kis rágcsálnivaló.

Izgalmas árváltozások a világpiacon

További trend, hogy a sertéshúst mindinkább mellőzzük, miközben egyre több gyümölcsöt fogyasztunk. Egyes táplálkozási kultúrákban különösen megemelkedett például az avokádó népszerűsége.

Markáns jelenség, hogy az egészségmegőrzés jegyében egyre nagyobb teret nyer a vitaminokban gazdag táplálkozás

– teszi hozzá az elemzés. A citrusfélék is nagyobb arányban kerülnek a kosarakba, ugyanis a C-vitamin tartalmuk miatt egyre többen vásárolják ezeket a gyümölcsöket, jelentősen megnövekedett irántuk a kereslet. Az Egyesült Államokban például 50 százalékkal megemelkedtek a citrom eladásai márciusban az egy évvel korábbi szinthez képest.

A narancslé pedig, amelyet az elmúlt időszakban magas cukortartalma miatt sokan száműztek a reggeliző asztalokról, szintén egyre keresettebbé válik.

Ezek a fogyasztási szokásokban bekövetkezett változások nyilvánvaló módon megjelennek az ellátási lánc első lépcsőfokán, a mezőgazdasági és élelmiszeripari alapanyagárakban is.

A már említett avokádó világpiaci ára március elejéhez képest például 60 százalékkal emelkedett.

Miközben a fogyasztók egyre többet vásárolnak az élelmiszerüzletekben, a vendéglátás és azon belül az éttermek forgalma minimálisra csökkent. Az ebből fakadó kereslethiány pedig tükröződik többek között a tej- és tejtermékek árában is. A chicagói árutőzsdén a vaj határidős árjegyzése egy évtizede nem látott mélységekbe süllyedt, és a sajt ára szintén rengeteget esett.

Egészségesebben táplálkozunk

A szakértők szerint azonban most összességében egészségesebben táplálkozunk, mint korábban.

A koronavírus-járvány alapvetően átrajzolta az étkezési szokásokat

– állapítja meg Sylvain Charlebois, a kanadai Dalhousie University professzora.

A fogyasztók ma sokkal tudatosabban választják ki, hogy mi kerüljön az asztalukra.

A mostani változások közül több a jövőben is velünk maradhat, hiszen sokan most ismerik fel például, hogy milyen minőségi fejlődésen mentek keresztül az előrecsomagolt élelmiszerek, ezért a karantén feloldása után is valószínűsíthetően vásárolni fogják azokat.

Emellett a korlátozó intézkedések feloldását követően is többen fognak otthon főzni, mint korábban.

A fogyasztók ugyanakkor megelégedettséggel nyugtázzák, hogy a pénzükért többet tudnak vásárolni egy élelmiszerüzletben, mint amit egy fine-dining étteremben vagy egy gyorsétteremben kapnának – mondja Nicholas Fereday, a New York-i RaboResearch fogyasztási cikkek piacát vizsgáló elemzője. Szerinte a félkész és készételek népszerűsége hosszabb távon is fennmaradhat, hiszen a fogyasztók keresik az egyszerűbb megoldásokat.

Ezek a termékek pedig könnyen és sok helyen hozzáférhetőek, ami a vásárlók számára a járvány elmúltával is fontos tényező lesz.