A járvány idején sem kell lemondani a fagylaltról

A hatósági tapasztalat szerint a korábbinál is nagyobb hangsúlyt fektetnek idén a fagylaltozók a higiéniai előírások, a járványvédelmi előírások betartására. A termékekkel kapcsolatos vásárlói tájékoztatás ugyanakkor sok helyen elmaradt. A Nébih ellenőrzésének tapasztalatai szerint az árusok sem az allergének, sem a mesterséges színezékek használatára nem figyelmeztetik a fogyasztókat.

Biztonságosabb eljárással készülnek a fagylaltok, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint az elmúlt években sokat javult a cukrászok által alkalmazott technológia. Míg korábban a cukrászmesterek saját receptúrája szerint, hagyományos alapanyagok – tej, cukor, tojás – felhasználásával készített, helyben főzött fagylaltok voltak a jellemzőek, mára biztonságos alapanyagok, adalékok, színezékek felhasználásával, zárt rendszerben készülnek a hűsítő édességek. A technológia változásának köszönhetően csökkent a termékek élelmiszer-biztonsági kockázata is. A múlt századi eljárás során, ha a fagylaltok nem kaptak megfelelő hőkezelést, akár komoly megbetegedést is okozhattak. Napjainkban azonban sok fagylaltozóban már nem is helyben készül a nyári finomság, hanem a már kész tégelyeket bontják meg az árusok. A hatóságtól kapott információk szerint részben ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években alig volt példa fagylalt okozta ételmérgezésre az országban – írja a Magyar Nemzet.

A termékek készítése és értékesítése során azonban így is számos előírásnak kell megfelelniük a cukrászoknak. Ügyelni kell például a felhasznált adalékok, színezékek mennyiségére, díszítő elemként pedig csak gyümölcsöt, csokoládét, cukorkát, növényi részeket alkalmazhatnak. Ezek tisztaságára is oda kell figyelni, valamint arra, hogy csak ehető részek kerüljenek a fagyira. A csokoládé vagy egyéb élelmiszer csomagolása nem érintkezhet a termékkel, ahogyan például játékokat sem szabad a fagylalt tetejére tenni. A már kifogyóban lévő tégelyre tilos rátölteni a friss fagylaltot, a már megolvadt terméket pedig nem lehet visszafagyasztani. Az ételallergiásokra tekintettel a forgalmazóknak minden esetben tájékoztatniuk kell a vásárlókat az esetlegesen előforduló allergének jelenlétére. Bizonyos színezékek használatánál azt is fel kell tüntetni, hogy a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorolhat. A termék nevéhez kapcsolódóan pedig jelölni kell, ha cukor helyett édesítőszerrel készült.

Az előírások betartását minden szezonban kiemelten ellenőrzi a szakhatóság. A Nébih lapunkkal közölte: az idei vizsgálatok eddig megnyugtató eredményekkel zárultak.

A tapasztalatok alapján a fagylaltozók többsége biztonságosan üzemel: a forgalmazás során betartják az alapvető élelmiszer-higiéniai előírásokat, a fagylaltokat, jégkrémeket a megfelelő hőmérsékleten, cseppfertőzéstől védve tárolják.

A tájékoztatással azonban több helyen is gondot talált a hatóság. Az allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokról, illetve a fagylaltkészítéshez használt mesterséges édesítőszerekről és színezékekről többnyire nem kapnak információt a fogyasztók.

Az idén a higiéniára az árusok mellett a fogyasztóknak is jobban oda kell figyelniük. A koronavírus-járvány miatt az utcai élelmiszer-fogyasztásnak, így a fagyizásnak is lehetnek kockázatai. Nehezen oldható meg például a kézmosás, a kézfertőtlenítés, és értelemszerűen a fagylalt fogyasztása közben a szájmaszk viselés sem lehetséges. A készpénz használata szintén nehezen kerülhető el, tökéletes megoldást ráadásul a kártyás fizetés sem jelent a fogyasztás előtt.

A hatóság tapasztalatai alapján a vállalkozások a legtöbb helyen kiemelten ügyelnek a járvány elleni védekezésre: a tölcséreket óvják a cseppfertőzéstől, a vendégek részére pedig alkoholos kézfertőtlenítőt helyeznek ki a pult közelében.

A vásárlóknak a kézfertőtlenítőt a fagylalt elfogyasztása, illetve a tölcsér érintése előtt érdemes alkalmazniuk, emellett a sorban állás alatt a másfél, kétméteres távolságot is be kell tartani.

Borítókép: illusztráció