A kapcsolati erőszak ellen indított különleges kampányt az Ökumenikus Segélyszervezet

Hazai hírességek bevonásával készült szemléletformáló kampánnyal indítja el az Ökumenikus Segélyszervezet A szeretet nem árt nevű Facebook és Instagram oldalait.

A Segélyszervezet célja, hogy olyan, a címlapokra kerülő esetek keltette felháborodási hullámokon túlmutató, mértékadó közösségi felületeket hozzon létre, melyek valóban elősegítik a bántalmazás minden formája elleni küzdelmet.

Az oldalak sokszínű, minőségi tartalmáért a kapcsolati erőszak érintettjeinek, áldozatainak segítésében évtizedes tapasztalattal rendelkező Segélyszervezet szakértői, a krízisambulanciákon dolgozó munkatársak felelnek.

A megosztott információk, cikkek, videók, interjúk hiteles, gyakorlati tapasztalatokon alapuló tanácsokat nyújtanak a kapcsolati erőszak érintettjeinek, és azoknak, akik a környezetükben tapasztalnak bántalmazást. Az oldalak fontos célja, hogy párbeszédet indítsanak el a témában. Az oldalak tehát várnak minden olyan embert, akik tenni szeretnének a kapcsolati erőszak ellen. Ezt pedig leginkább úgy tehetik meg, ha megosztásukkal maguk is hozzájárulnak, hogy a szemléletformáló és segítő üzenetek minél többekhez eljuthassanak.

A közösségi oldalak megismertetésére a Segélyszervezet kampányt indított, mely a kapcsolati erőszak elleni küzdelmükben évek óta zászlóra tűzött, és a közösségi oldalainak nevét is adó – „a szeretet nem árt” üzenetet bontja ki úgy, hogy rámutat a kapcsolati erőszak mindennapokban jelenlévő formáira:

a szeretet nem emel rád kezet, a szeretet nem mondja meg kivel beszélgethetsz, a szeretet nem ellenőrizgeti a telefonodat, a szeretet nem…

A kampányt egy figyelemfelkeltő videóval indítják az újonnan létrehozott Facebook és Instagram oldalon, melyben ismert emberek mondják el, számukra mik azok a dolgok, amik nem férnek bele semmilyen kapcsolatba, nem egyeztethetők össze a szeretet fogalmával. BeniiPowa, Iszak Eszter, Katus Attila, Kárpáti Rebeka, Lékai-Kiss Ramóna, Mádai Vivien, Nagy Ervin, Szabados Ágnes, Vastag Csaba és Wolf Kati mind önmagukban is elgondolkodtató mondatokkal álltak a kamera elé.

A szereplők megszólalásai „A szeretet nem…” felvezetéssel kezdődtek, és egy-egy kézzel fogható bántalmazói magatartással végződtek annak szemléltetése érdekében, hogy a párkapcsolati erőszak egyetlen formája sem elfogadható.

Az ügy mellé állt szereplőkről a videós tartalmon túl egy fotósorozat is készült, melyen egy szív alakú táblára írt üzenettel állnak ki a bántalmazottak mellett. Ezeket az üzeneteket osztják meg sorra a közösségi oldalak bevezető kampányában egy-egy rövid írás kíséretében, hogy megmutassák, milyen témákkal foglalkoznak majd az oldalakon. A képek és videók megosztásával azt szeretnék elérni, hogy minél többek csatlakozzanak a közösséghez.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója az induló oldalak kapcsán kiemelte:

„Sokat beszélünk napjainkban a közösségi média veszélyeiről. Különösen is arról, mikor olyan hamis információk, tartalmak terjednek virálisan, melyek nem segítik egy probléma megoldását, hanem ártanak. Így van ez a kapcsolati erőszak sokakat érintő és foglalkoztató problémájával kapcsolatban is, ezért döntöttünk úgy, hogy saját, tapasztalt szakemberek által kezelt közösségi oldalakat hozunk létre, melyek segítik a kapcsolati erőszak elleni küzdelmet, és a társadalmi szemléletformálást. Köszönettel tartozunk önkénteseinknek és partnereinknek, akik a most induló kampányban segítik annak a közösségnek a létrehozását, akik a jövőben üzeneteink minél többekhez való eljuttatását teszik lehetővé egy-egy megosztással.”

Kósa Anita, az Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak elleni küzdelmét, és a közösségi oldalak létrehozását támogató AVON Magyarország szóvivője elmondta:

„Az AVON a nők vállalataként nagyon fontosnak tartja, hogy a nők életét befolyásoló társadalmi ügyek mellett kiálljon, ezért is támogatjuk már 4 éve az Ökumenikus Segélyszervezet kapcsolati erőszak elleni tevékenységét. A bántalmazás semmilyen formája nem elfogadható, ezért rendkívül fontos, hogy minél több emberhez eljusson a kampány üzenete, és a segítség híre, ebben jelent nagy segítséget a most induló két közösségi média felület, melyeket nagy örömmel támogatunk. Ezen kívül több mint 70.000 fős Tanácsadói bázisunkat is biztatjuk, hogy ők is osszák meg a kampányt.”

Az Ökumenikus Segélyszervezet tevékenységének kiemelten fontos célkitűzése a kapcsolati erőszak elleni küzdelem, a bántalmazás érintettjeinek segítése. Több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik az áldozatok ellátása és rehabilitációja terén. Az elmúlt években véghezvitt komoly fejlesztéseknek köszönhetően mára az egyik legnagyobb olyan hazai szervezetté vált, amely prevenciótól az azonnali kríziskezelésen (titkos menedékház, krízisközpont) keresztül egészen a reintegrációs szolgáltatásokon át nyújt ellátásokat és működtet programokat az ország több pontján. A Segélyszervezet 2017-től nyújt online anonim tanácsadó szolgáltatást tematikus weboldalán keresztül, 2018-tól pedig Budapesten, Miskolcon, Szolnokon és Orosházán nyílt krízisambulanciáin már személyesen is bárki tud tanácsot kérni jogász, pszichológus és szociális szakembereitől. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai tartanak tanácsadást Szegeden és Békéscsabán is, más szervezetek működtetésében pedig további 3 helyszínen (Devecseren, Mosonmagyaróváron, Kaposváron), azaz összesen kilenc helyszínen érhető el krízisambulancia. 2019-ben több mint 150 fő fordult csak az Ökumenikus Segélyszervezet krízisambulanciáihoz, az áldozatoknak nyújtott egyéb támogató szolgáltatásaival együtt pedig 663 érintettnek (353 felnőtt, 310 gyerek) nyújtottak segítséget munkatársai. A szervezet által működtetett 4 krízisambulancián pedig összesen 1811 szociális, 1311 pszichológiai, 503 jogi tanácsadást nyújtottak a kapcsolati erőszak áldozatai, érintettjei és hozzátartozóik számára. Az Ökumenikus Segélyszervezet nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szemléletformálásra és a megelőzésre is. Ennek jegyében 2013 óta minden évben országos kampányt indít, melyek célja, hogy az áldozatok, illetve a hozzátartozóik, a közvetlen környezetükben élők felismerjék: az, ami velük vagy körülöttük történik, nem elfogadható és joguk és lehetőségük van arra, hogy segítséget kérjenek. Az Ökumenikus Segélyszervezet szemléletformáló kampányainak alapüzenete: A szeretet nem árt! – Ne tartsd magadban, ha bántanak! Nyiss felénk, hogy segíthessünk! A Szeretet nem árt programról a www.aszeretetnemart.hu oldalon lehet bővebben olvasni.

Borítókép: Kárpáti Rebeka