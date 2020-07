A magyar Pompei maradványait is megnézhetjük idén nyáron

A nemzeti parkokban pedig izgalmas geotúrákat is választhatunk.

Magyarország gazdag földtani örökségével, geológiai csodáival is megismerkedhetnek azok, akik felkeresik hazánk nemzeti parkjait. A barlangi bemutatóhelyek nyáron is várják a látogatókat, emellett izgalmas geotúrák, ősmaradvány-lelőhelyek is szerepelnek az igazgatóságok kínálatában – hívta fel a figyelmet pénteki közleményében az Agrárminisztérium (AM). Nemzeti parkjainkban biztonságosan pihenhetnek, kirándulhatnak és fedezhetik fel Magyarország páratlan élő és élettelen természeti értékeit, tették hozzá.

Hazánkban összesen 40 látogatható barlang található, valamennyi nemzeti park igazgatósági vagyonkezelésben áll. Ezek a helyszínek sokszínű és változatos élményt nyújtanak, ráadásul az elmúlt évtized fejlesztéseinek köszönhetően megújulva, színvonalas kínálattal várják a látogatókat. A barlangok többsége kényelmesen, egy városi sétához hasonlóan bejárható, de több helyen overallos túra keretében is felfedezhetik a föld alatti világot a vállalkozó kedvű látogatók.

A Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont például komplex élményt kínál vendégeinek, hiszen egyszerre szerezhetnek ismereteket a karsztvidék csodálatos világáról és csónakázhatnak a barlangban. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló abaligeti cseppkőbarlang és a mellette található, nemrég felújított Denevérmúzeum a barlangok különleges élővilágának életébe is betekintést nyújt.

Kevesen tudják, de Budapestet méltán nevezik a barlangok fővárosának is, hiszen a világ fővárosai közül egyedül itt húzódik a lakott utcák alatt jelentős kiterjedésű, különleges képződményekkel díszített barlangrendszer. Jelenleg 174 barlangot ismerünk, melyek járatrendszere összesen meghaladja az 58 kilométert, ebből 9 fokozottan védett, 14 megkülönböztetetten védett.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság folyamatosan indít például Vár-barlangi sétákat, a 2 órás program során a résztvevők a Budai Vár alatt húzódó, több mint 3 kilométer hosszú barlangrendszer látogatók elől eddig elzárt részeit tekinthetik meg. A föld alatti termek és folyosók bebarangolása közben kiderül az is, hogy az évszázadok során hogyan alakultak át a természetes eredetű barlangüregek labirintus szerű pincékké, és hogyan hasznosították őket a legkülönfélébb módon a borospincétől a börtönön át az óvóhelyig.

A nemzeti parkokban hazánk földtani örökségeivel is megismerkedhetnek a látogatók, ilyen például a „magyar Pompei”- ként is emlegetetett Ipolytarnóci Ősmaradványokat bemutató színvonalas kiállítás.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fejlesztésének köszönhetően mostantól újabb négy ősállat elevenedik meg a geológiai tanösvény túra holografikus vetítésén, a lábnyomok felett. Többek között életnagyságban jelenik meg a 17 millió évvel ezelőtt élt csúcsragadozó, a medvekutya is.

A következő hetekben is folyamatosan indulnak geotúrák országszerte, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság például föld alatti és föld feletti teljesítménytúrára várja az érdeklődőket. A Balaton-felvidéken izgalmas földtani időutazásra invitálnak, számos geotúra keretében lehet megcsodálni a vulkáni területek, karsztos vidékek, löszfalak változatos tájait. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fatörzsbarlang túrára várja az érdeklődőket, de geológusok segítségével a kőfejtők világáról is megtudhatnak többet a látogatók.

A részletes programokról érdemes mindig előzetesen tájékozódni az adott nemzeti park weboldalán és közösségi felületein – jegyezte meg a minisztérium.

